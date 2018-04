Поколение победителей: Федор Рынцын. Бессмертный экипаж

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"



Федор Андреевич Рынцын:



- В 1940 г. меня перевели в Мурманское Государственное морское пароходство капитаном парохода «Моссовет».

С первых дней Великой Отечественной войны мы перевозили войска на полуострова Средний и Рыбачий. Когда разгружались в Титовке, немецкие самолеты пикировали на нас один за другим. Трубу срезало как бритвой, рубка была похожа на сито от пробоин. 8 августа 1941 г. Я был назначен капитаном парохода «Родина». А ночь на 9 августа командующим войсками Архангельского военного округа генерал-лейтенантом В. З. Романовским был получен приказ из ставки Верховного Главного командования о срочной переброске 88-й стрелковой дивизии в район ст. Лоухи - Боярская Кировской железной дороги. Мне вручили приказ, и предупредили, наказание за невыполнение - вплоть до расстрела.

Море было удивительно спокойным, но все время казалось, что вот сейчас, сейчас или через минуту – самолет с запада. Зрение и слух были напряжены до предела. Глаза сразу отмечали знакомые вехи, маяки, другие береговые ориентиры, еще старые, поморские. Интуитивно я часто менял курс, прижимался к берегу. В Кемь вошел без лоцмана, мать встретила и говорит: «Федя, у тебя виски седые».

В составе транспортного отряда Беломорской флотилии на «Родине» мы эвакуировали людей и оборудование из Кеми и Кандалакши, доставляли в Карелию из Архангельска мобилизованных на оборонные работы. В конце августа «Родина» за один рейс доставила в Кандалакшу на строительство оборонительных сооружений 6 тысяч архангелогородцев, или в 6 раз больше максимального количества принимаемого на борт в мирное время. Всего «Родина» перевезла 42 тыс. человек.

В первом обратном конвое «QP-1» 27 сентября 1941 г. вместе с судами легендарного «Дервиша» наш пароход с грузом пиломатериалов вышел из Архангельска, возглавив колонну из 8 советских транспортов. Перед выходом на судно установили пару ручных пулеметов «Мадсен», закупленных Россией в Дании еще до 1-й мировой войны и, кстати, абсолютно бесполезных против современных самолетов. В октябре конвой без потерь прибыл в главную базу Королевского ВМФ Великобритании Скапа-Флоу, а потом встал под разгрузку в шотландском порту Данди. Уже в ноябре «Родина» в составе конвоя PQ-4 вышла из Исландии, и благополучно достигла Архангельска, доставив самолеты, боеприпасы, и свыше 700 тонн запчастей для английских танков «Валлентайн» и «Матильда».

Затем я вернулся на «Моссовет», перевозил войска в Кольском и Мотовском заливах, эвакуировал жителей из прифронтовой полосы. Однажды, когда отошли от мурманского причала, я зашел в свою каюту. На улице – холод, снежные заряды. Захожу, а там дети. «Вроде не положено, товарищ капитан», – говорит мне помощник. Сам знаю, что не положено. А из головы не уходит одна мысль: в Ленинграде осталась жена с детьми, и живы ли – нет, не знаю. Ребята задремали в тепле. Закрыл я дверь и всю ночь на мостике провел.

В августе 1942 г. в составе 3-го Арктического конвоя «Моссовет» вышел из Архангельска с грузом пиломатериалов по Северному морскому пути в США. Несмотря на опасность в связи с рейдом в Карское море «карманного линкора» «Адмирал Шеер», конвою удалось до прихода немцев покинуть Диксон, и через пролив Вилькицкого дойти до бухты Амбарчик. Но из-за тяжелых ледовых условий мы был вынуждены вернуться. Получив приказ о рассредоточении «Моссовет» пошел на запад, к Новой Земле, куда прибыл в октябре. Здесь мы получили новое задание: 9 судам предстояло в одиночку в условиях наступающей полярной ночи следовать в Исландию. Капитанов собрали в штабе Новоземельской ВМБ, и спросили – «Кто рискнет пойти первым рейсом?» Я вызвался идти первым. Мы шли без охранения, через определенные точки, где у кромки льдов их ждали 4 военных корабля, обеспечивающие переход. С Новой Земли готовились к отправке 9 транспортов, груженных лесом и рудой. Навстречу им союзники направляли 11 судов. 29 октября 1942 г., «Моссовет», провожаемый тральщиком Т-908 вышел из Белушьей губы. У нас было слабое вооружение, мало продовольствия, уголь низкого качества. Судно шло со скоростью 7-9 узлов. В праздник 7 ноября «Моссовет» достиг берегов Исландии.

В декабре при выходе из бухты Акуррейи следовавшие вместе с нами в Англию танкер «Азербайджан» и пароход «Чернышевский» сели на мель. Бушевал 6-бальный шторм, в самом разгаре была полярная ночь. Ждать буксиры – означало потерять драгоценное время. Поэтому мы решили сами снять с мели оба судна. Получилось, благодаря нашей замечательной команде.

Приняв груз в Великобритании, «Моссовет» отправился в одиночку обратно. Шторм в зимней Арктике для судна, с грузом, часть которого находится на палубе, представляет смертельную опасность. Вода, обрушившаяся на палубу, не уходит полностью обратно. Все покрываются коркой льда, которая растет с каждой минутой, превращаясь в многотонную глыбу. Судно теряет остойчивость, запас плавучести, может не выдержать этой дополнительной тяжести и перевернуться. В обычных условиях у экипажа есть шанс на спасение: зайти в ближайшую бухту или радист дает SOS. У судов, следовавших в одиночку, этого шанса не было. Орудуя только ломами и топорами, выбиваясь из сил, экипаж круглосуточно скалывал лед. Приходилось петлять по кромке льда, иногда заходить в лед, чтобы уменьшить риск нападения подводных лодок противника. На пути мы встретили до 30 плавающих мин. Но судно шло вперед. 13 января 1943 г. «Моссовет» пришел в Мурманск. Из 44 судов, совершивших одиночные рейсы, погибло 9 – 5 союзных и 4 советских т.е. каждое пятое…

Сразу после разгрузки наш пароход был включен в состав формируемого обратного конвоя RA-53. Но накануне выхода конвоя мы попали под бомбежку. Прямых попаданий не было, но от осколков бомб и взрывной волны судно получило повреждения, были убитые и раненные. Решили устранить все неисправности за ночь. Эту задачу экипаж выполнил блестяще.

В установленное время 1 марта «Моссовет» составе конвоя вышел в поход, оказавшийся кругосветным. Из Англии «Моссовет» ушел через Атлантику в США, потом Панамским каналом – в Тихий океан, и из Сиэтла – в Петропавловск-Камчатский. А уже оттуда по Северному морскому пути курсом на Архангельск. Мы шли с грузом оборудования для Норильского комбината и солью из Нордвика в составе конвоя ВА-18 из 4 транспортов в охранении 2 тральщиков и минзага «Мурман». 30 сентября в море Лаптевых нас атаковали немецкие подводные лодки. Первым на выходе из пролива Вилькицкого у острова Русский был торпедирован пароход «Архангельск», из 42 человек экипажа спасли только 27. Через час на мостике «Моссовета» заметили перископ подводной лодки. Суда открыли огонь, а пароход был атакован двумя торпедами, которые к счастью прошли за кормой. На следующий день был потоплен «Сергей Киров», а еще несколько торпед прошли рядом с «Моссоветом». Торпеду, шедшую в борт парохода, принял на себя тральщик Т-42, его экипаж погиб вместе с кораблем, спасая нас. Он шел у меня с правого борта. Я сутки был на мостике, решил спуститься в низ. Только двинулся к выходу, и тут ударило! Я подумал: все, попали. Раз я посередине судна, значит, торпеда взорвалась в корме. Гляжу в иллюминатор, а на месте тральщика – столб воды. Медленно снял шапку и шепчу: Прости, пока живы, не забудем тебя.

«Моссовет» прибыл в Диксон, где в числе 19 судов был оставлен на зимовку. В конце ноября здесь был создан учебный комбинат для подготовки штурманов малого плавания, механиков, радиооператоров. Меня назначили председателем квалификационной комиссии. Весной 1944 г. учеба была закончена, 63 моряка получили дипломы о профессиональном образовании. В 1944 г. «Моссовет» прошел Северным морским путем из Архангельска в США. До конца войны мы перевозили ленд-лизовские грузы между портами западного побережья США и Владивостоком.