Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Нокдаун туберкулезу. В Архангельской области динамика заболевания снизилась в два раза

Самые низкие показатели смертности от туберкулеза в Белгородской, Рязанской и Липецкой областях, сообщает газета «Известия».

Зато Архангельская область впереди по динамике снижения – за 2017 год почти в два раза.

На втором месте — Карелия (снижение — на 47,9%), на третьем — Рязанская область (45%).

Всего же снижение смертности от этого заболевания отмечено в 71 регионе РФ.

В целом же Россия по этому показателю опережает Китай, Индию и страны СНГ, зато значительно отстает от западного мира.

Напомним, ранее туберкулез считался болезнью бедноты и тюрем. Однако еще в 90-х практикующие врачи стали отмечать, что ей заболевают вполне благополучные граждане… даже бизнесмены.

12 апрель 11:26 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Митинг в Вельске в поддержку действующего главы города Игоря Рогозина (ВИДЕО)
За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (107)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20