Нокдаун туберкулезу. В Архангельской области динамика заболевания снизилась в два раза

Самые низкие показатели смертности от туберкулеза в Белгородской, Рязанской и Липецкой областях, сообщает газета «Известия».

Зато Архангельская область впереди по динамике снижения – за 2017 год почти в два раза.

На втором месте — Карелия (снижение — на 47,9%), на третьем — Рязанская область (45%).

Всего же снижение смертности от этого заболевания отмечено в 71 регионе РФ.

В целом же Россия по этому показателю опережает Китай, Индию и страны СНГ, зато значительно отстает от западного мира.

Напомним, ранее туберкулез считался болезнью бедноты и тюрем. Однако еще в 90-х практикующие врачи стали отмечать, что ей заболевают вполне благополучные граждане… даже бизнесмены.