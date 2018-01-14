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Сестры милосердия в Первой городской больнице Архангельска

Сестры милосердия поздравили с Пасхой Христовой пациентов и персонал Первой городской больницы им. Е.Е. Волосевич в Архангельске. Сестричество во имя святой страстотерпицы Александры Феодоровны по давнему обычаю посещает клинику в Светлую седмицу.

В этом году вместе с волонтерами пациентов поздравил священник Даниил Горячев. Он окропил всех желающих святой водой, преподнес пасхальные яйца, куличи и поздравительные открытки. Священник поздравил и персонал опекаемых отделений, пожелал терпения, здоровья и успехов в служении больным.

«Мы всегда с особой радостью приходим в больницу на Пасху и Рождество, — рассказала главная сестра Сестричества Мария Некрасова. — Даря радость и утешая тяжелобольных людей, каждый из нас получает особую благодать в Великий праздник. Ведь в эти дни важно согреть любовью тех, кому сейчас нелегко».

(по материалам Архангельской епархии)

      

12 апрель 09:31 | : Будни / Верую

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