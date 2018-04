Поколение победителей: Юрий Гурьев и Вик Басфорд (проект Георгия Гудим-Левковича)

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"



Юрий Александрович Гурьев:



- Когда началась война, мне исполнилось 12 лет. Пошел добровольцем в школу юнг. Потом всю войну служил на гидрографической базе Северного флота в Соломбале. Мы встречали конвои – готовили навигационное обеспечение на фарватере Северной Двины. Без знаков и буев большие транспорты могли сесть на мель и стать легкой добычей немецкой авиации. Во время войны, несмотря на тяготы, везде в Архангельске чувствовался единый коллективный дух – необходимо было победить любой ценой. Тяжело было, но никто не унывал, работали сутками, ждали весточки с фронта и верили – мы победим. Я горд, что внес посильный вклад в Великую Победу. Победа для меня – это огромная радость за весь русский народ, который, сплотившись, победил фашизм.



Вик Басфорд:



- Я пошел в Королевские ВВС добровольцем. С декабря 1939 года воевал во Франции, эвакуировался на Британские острова через Дюнкерк. Участвовал в Битве за Англию. В составе 151-го авиакрыла истребителей «Харрикейн» в августе 1941 года был направлен в Россию в первом Арктическом конвое «Дервиш». Мы шли на судне коммодора конвоя – транспорте «Llanstephan Castle», истребители были размещены на палубе в ящиках. Помню, что нас сопровождали два эсминца. 31 августа мы прибыли в Архангельск. здесь мы собирали самолеты на острове, напротив города (остров Кего - примечание публикатора). А затем нас отправили в Ваенгу, куда перебазировалось наше авиакрыло. Мы воевали вместе с русскими товарищами, которых обучали обслуживать наши самолеты. И они очень быстро все освоили! Хотя часто мы объяснялись знаками, но отлично понимали друг друга. Из России нас отправили в ноябре 1941 года. Затем мне пришлось служить в Египте, Палестине, Ираке, воевать в Греции. Но конвои – это поистине незабываемая часть моей жизни!