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Сауны рулят. Архангельск не попал в список самых банных городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым агентством ZOOM MARKET в апреле 2018 года, более 67% россиян регулярно посещают бани и сауны. 
 
На вопрос о целях посещения бань и саун 74% опрошенных респондентов указали "пользу для здоровья".
 
Чаще всего жители России посещают финские сауны (62%), русские парные (31%) и турецкие бани (7%). 
 
43% респондентов, попавших в выборку, указали, что посещают сауны в фитнес центрах, 19% ходят в общественные городские бани и лишь 12% россиян посещают собственные бани или по приглашению своих знакомых и родственников. 
 
Рейтинг городов жители которых чаще всего посещают бани и сауны: Москва (1), Нижний Новгород (2), Новосибирск (3), Брянск (4), Тюмень (5), Красноярск (6), Санкт-Петербург (7), Казань (8), Воронеж (9), Краснодар (10), Тверь (11), Иваново (12), Екатеренбург (13), Омск (14), Череповец (15), Иркутск (16), Саратов (17), Волгоград (18), Владивосток (19), Челябинск (20).
 
 
Алексей Лазарец исполнительный директор "Лефортовских бань" считает, что регулярное посещение городских бань среди россиян остается  неизменной традицией и за последние десять лет наблюдается рост спроса на городские бани независимо от времени года. 
 
Юрий Рудомоненко директор компании "Хамам строй" отмечает снижение спроса на строительство финских саун и повышение интереса к строительству русских и турецких парных.
 
Опрос проводился в 20 городах РФ. Общая выборка составила 1000 респондентов в возрасте от 22 до 58 лет. 

11 апрель 14:27 | : Будни

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