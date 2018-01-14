Школы Архангельской области присоединяются к проекту ОНФ «Имя героя – школе»

Активисты архангельского отделения Общероссийского народного фронта продолжают реализацию проекта ОНФ «Имя героя – школе» на территории области, стартовавшего в 2015 г. К проекту ОНФ подключились краеведы, музейные работники, учителя и школьники общеобразовательных школ. В ближайшее время нескольким образовательным учреждениям будут присвоены имена солдат Великой Отечественной войны.

«Проект ОНФ «Имя героя — школе» очень значим и важен для нашей страны. Память о подвиге народа священна, – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Коноплев. – Сегодня жизнь героев тех лет, которые не жалели себя ради счастья и свободы миллионов людей, становится посылом к воспитанию молодого поколения. Муниципальные образовательные учреждения будут названы в честь Героев Советского Союза и фронтовиков, проявивших во время Великой Отечественной войны смелость и представленных к наградам. Это воины, родившиеся в Архангельской области или ушедшие на фронт из Поморья».

Так, авнюгская средняя общеобразовательная школа будет носить имя Героя Советского Союза Александра Попова, штурмана эскадрильи 15-го гвардейского бомбардировочного Севастопольского Краснознаменного авиационного полка. К концу войны гвардии капитан совершил 236 боевых вылетов на бомбардировку важных военно-промышленных объектов в глубоком тылу противника. Имя Героя Советского Союза Василия Щелкунова присвоят удимской средней общеобразовательной школе. Летчик майор Щелкунов в августе 1941 г. во главе группы бомбардировщиков совершил четыре успешных налета на Берлин. В Югославии выполнил 28 боевых вылетов, организовал доставку маршала Иосифа Броз Тито и других руководителей Народно-освободительной армии Югославии самолетом через линию фронта в Москву.

Шеговарская средняя общеобразовательная школа удостоится чести быть названной именем Героя Советского Союза Александра Волкова, который в 1941 г. ушел на фронт из цеха судоремонтной мастерской завода «Красная кузница». В ночь на 30 января 1945 г. стрелок 359-го стрелкового полка под огнем противника в числе первых преодолел Одер юго-восточнее города Бреслау на территории Польши, удерживал захваченную позицию до подхода подкрепления. В Мезенском районе Архангельской области каменская средняя школа будет носить имя Героя Советского Союза, командира стрелкового взвода Владимира Федоркова. Гвардии младший лейтенант Федорков первым с бойцами вверенного ему подразделения форсировал реку Днепр 20 сентября 1943 г. в районе села Домантово. За неделю боев воины взвода отразили многочисленные контратаки неприятеля. Отважный офицер был ранен, но продолжал управлять боем. Он лично из станкового пулемета уничтожил семь огневых точек и до взвода неприятелей.

«Мы рассчитываем, что к 9 мая дирекция школ внесет изменения в уставы своих образовательных учреждений в части названий, и тогда у школ появится не только номер, но и имя героя Великой Отечественной войны. Уверен, каждый ученик школы с гордостью воспримет это событие», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Игорь Симоненко.

К проекту ОНФ «Имя героя — школе» присоединяются также и муниципальные образования региона, которые намерены увековечить имена героев ВОВ в названиях улиц. Так, одна из улиц в Северодвинске будет названа в честь Героя Советского Союза Александра Тихомирова.