Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Школы Архангельской области присоединяются к проекту ОНФ «Имя героя – школе»

Активисты архангельского отделения Общероссийского народного фронта продолжают реализацию проекта ОНФ «Имя героя – школе» на территории области, стартовавшего в 2015 г. К проекту ОНФ подключились краеведы, музейные работники, учителя и школьники общеобразовательных школ. В ближайшее время нескольким образовательным учреждениям будут присвоены имена солдат Великой Отечественной войны.

«Проект ОНФ «Имя героя — школе» очень значим и важен для нашей страны. Память о подвиге народа священна, – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Коноплев. – Сегодня жизнь героев тех лет, которые не жалели себя ради счастья и свободы миллионов людей, становится посылом к воспитанию молодого поколения. Муниципальные образовательные учреждения будут названы в честь Героев Советского Союза и фронтовиков, проявивших во время Великой Отечественной войны смелость и представленных к наградам. Это воины, родившиеся в Архангельской области или ушедшие на фронт из Поморья».

Так, авнюгская средняя общеобразовательная школа будет носить имя Героя Советского Союза Александра Попова, штурмана эскадрильи 15-го гвардейского бомбардировочного Севастопольского Краснознаменного авиационного полка. К концу войны гвардии капитан совершил 236 боевых вылетов на бомбардировку важных военно-промышленных объектов в глубоком тылу противника. Имя Героя Советского Союза Василия Щелкунова присвоят удимской средней общеобразовательной школе. Летчик майор Щелкунов в августе 1941 г. во главе группы бомбардировщиков совершил четыре успешных налета на Берлин. В Югославии выполнил 28 боевых вылетов, организовал доставку маршала Иосифа Броз Тито и других руководителей Народно-освободительной армии Югославии самолетом через линию фронта в Москву.

Шеговарская средняя общеобразовательная школа удостоится чести быть названной именем Героя Советского Союза Александра Волкова, который в 1941 г. ушел на фронт из цеха судоремонтной мастерской завода «Красная кузница». В ночь на 30 января 1945 г. стрелок 359-го стрелкового полка под огнем противника в числе первых преодолел Одер юго-восточнее города Бреслау на территории Польши, удерживал захваченную позицию до подхода подкрепления. В Мезенском районе Архангельской области каменская средняя школа будет носить имя Героя Советского Союза, командира стрелкового взвода Владимира Федоркова. Гвардии младший лейтенант Федорков первым с бойцами вверенного ему подразделения форсировал реку Днепр 20 сентября 1943 г. в районе села Домантово. За неделю боев воины взвода отразили многочисленные контратаки неприятеля. Отважный офицер был ранен, но продолжал управлять боем. Он лично из станкового пулемета уничтожил семь огневых точек и до взвода неприятелей.

«Мы рассчитываем, что к 9 мая дирекция школ внесет изменения в уставы своих образовательных учреждений в части названий, и тогда у школ появится не только номер, но и имя героя Великой Отечественной войны. Уверен, каждый ученик школы с гордостью воспримет это событие», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Игорь Симоненко.

К проекту ОНФ «Имя героя — школе» присоединяются также и муниципальные образования региона, которые намерены увековечить имена героев ВОВ в названиях улиц. Так, одна из улиц в Северодвинске будет названа в честь Героя Советского Союза Александра Тихомирова.

11 апрель 14:19 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Митинг в Вельске в поддержку действующего главы города Игоря Рогозина (ВИДЕО)
За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (100)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20