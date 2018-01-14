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Митрополит Даниил:... и посетим храм Божий!

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 9 апреля, в Светлый Понедельник, совершил Литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья.

За богослужением владыка рукоположил диакона Михаила Юрова в сан священника. Архипастырю сослужило архангельское духовенство, а также насельники Артемиево-Веркольской обители во главе с архимандритом Иосифом (Волковым) и настоятель Антониево-Сийского монастыря игумен Варлаам (Дульский).

Глава митрополии удостоил некоторых клириков богослужебно-иерархических наград.

«Литургия во второй день праздника Пасхи всегда проходит тихо, внутренне торжественно, — сказал митрополит Даниил в проповеди. — Мы совершили сегодня таинство хиротонии. Это хорошо, ведь на севере не просто найти священника. Я благодарю сослужившую монастырскую братию за тихую, проникновенную молитву».

Владыка призвал духовенство и мирян в праздничные дни Светлой седмицы не ослабевать в молитвенном делании: «Церковь приглашает нас каждый день этой седмицы в храм Божий, призывает причащаться Святых Христовых Таин. Мы должны найти в себе силы отодвинуть мирские дела на час или два, прийти в храм Божий, поучаствовать в пире духовном. Чтобы пасхальная радость как можно дольше пребывала в наших немощных естествах!»

(по материалам Архангельской епархии)

10 апрель 09:27 | : Будни / Верую

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