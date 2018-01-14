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Самые продвинутые. Администрация Северодвинска - теперь и в Инстаграме

Об очередном прорыве в сфере информационных технологий сообщил на планерке глава города Игорь Скубенко.

- Появление нашего аккаунта в одной из популярных социальных сетей - очередной шаг к информационной открытости власти, которую мы не просто заявляем и декламируем, а пошагово и системно достигаем, - сказал Игорь Скубенко.

Руководитель муниципалитета предложил своим заместителям и всем работникам администрации присоединиться к проекту, прислав в пресс-службу фото из личных архивов.

- Инстаграм крайне популярен среди молодёжи! С помощью этой площадки мы сможем рассказывать о своей работе подрастающему поколению, предлагать и получать оригинальные идеи, вместе с активными ребятами реализовывать новые креативные проекты, нацеленные на развитие нашего города, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Он сообщил, что имя профиля в Инстаграме - adm_severodvinsk. А поручение вести страницу адресовано городской пресс-службе.

- Мы проводим множество мероприятий, которые можно отражать в формате этой соцсети. Например, спартакиада "Начни с себя", встречи с молодежью, различные культурные события, флешмобы и так далее. Уверен, это будет интересно не только молодёжи, - заметил глава Северодвинска.

Добавим, что профиль уже открыт.

Первый пост аккаунта гласит: «На нашей странице не будет чопорных и скучных снимков с бесконечных совещаний, консилиумов, коллоквиумов, дискуссий и заседаний. Мы покажем вам не чиновников в белых воротничках, а простых людей, занимающих разные должности муниципальной службы и работающих на благо любимого города».

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09 апрель 12:16 | : Будни / Культура

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