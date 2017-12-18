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Разговеемся? Меню пасхального обеда

Один из самых приятных (по мнению автора) моментов в светлом празднике Пасха – разговение после строгого сорокадневного поста.

Уже с пятницы, накануне праздника, надо приготовить творожную пасху и поставить ее настаиваться в холодильнике, а в субботу с самого раннего утра надо испечь куличи, да покрасить яйца, фирменные рецепты этих блюд хранятся почти в каждой семье, вне зависимости от ее воцерковленности. Многие относят свои кулинарные шедевры в церковь, освятить, как это положено в христианской традиции.

Но это на пасхальный завтрак. А есть еще пасхальный обед (иногда плавно переходящий в ужин). Рецепты к нему мы и предлагаем вашему вниманию.

 

САЛАТ «ПАСХАЛЬНЫЙ ВЕНОК»

Яйца и морковь отварить остудить, вместе с сыром натереть на средней терке.

Отварные или консервированные кальмары (лучше, если вам удастся найти в супермаркете копченые) нарезать тонкой соломкой.

На плоскую тарелку в самый центр поставить стакан и начать вокруг него собирать салат слоями. Каждый слой при этом смазывать майонезом.

Последовательность слоев такая — яйца, кальмары, морковь, сыр.

Сверху салат можно украсить черной и красной икрой, или какой-нибудь одной из них. Также не забыть украсить зеленью, придав ему подобие венка.

 

ЯНТАРНЫЙ ХОЛОДЕЦ

Свиные ножки промыть, поскоблить ножом. Если ножки кровяные, вымочить в течение часа в холодной воде. Куриные и индюшачьи ножки, куриные грудки также вымыть. Морковь очистить, а луковицу вымыть прямо в шелухе.

Сложить мясо и овощи в большую кастрюлю, залить водой, довести до кипения и, убавив огонь до минимума, так чтобы пузырек воздуха на поверхности появлялся не чаще 1 раза в минуту, варить 5-6 часов. 

После первого часа варки вынуть куриные грудки, еще через полчаса – окорочка, остальные ингредиенты варить до конца. В конце посолить и поперчить бульон по вкусу, дать вскипеть – и можно выключать.

Дать бульону остыть до комнатной температуры, затем процедить через мелкое сито. Мясо нарезать и разложить в подготовленные формы для холодца. Залить бульоном и дать застыть в прохладном месте (например, на балконе), а затем выдержать несколько часов в холодильнике.

Подавать с горчицей, хреном или уксусом.

 

ПАСХАЛЬНЫЙ БОРЩ С КОПЧЕНОСТЯМИ

Одну морковь, одну луковицу и корень сельдерея очистить и обжарить на сухой раскаленной сковороде целиком в течении 4 минут, периодически переворачивая.

Копченые свиные ребра залить водой, довести до кипения, постоянно снимая пену при ее образовании. Когда пены не останется, отправить в кастрюлю обжаренные целиком овощи, немного посолить, и варить 1 час. Бульон не должен получиться излишне соленым, учитывайте, что будет еще добавляться квашеная капуста.

Оставшуюся головку лука и одну морковь, а также свеклу натереть на терке. С помидора снять кожицу, ошпарив его кипятком и порезать кубиками. Обжарить лук с морковью и свеклой. Затем влить уксус или лимонный сок, добавить две — три ложки бульона из варящегося супа и тушить все вместе еще 10 минут. Добавить помидоры и тушить еще 4 — 5 минут.

Копченое сало нарезать кубиками и обжарить его на сухой сковороде до получения шкварок. Добавить туда же квашеную капусту и готовить, помешивая, минут 10-15.

Из бульона достать мясо и вареные овощи, бульон процедить. После чего, поместить в него тушеные овощи, капусту и мясо, нарезанное порционными кусочками. Варить все вместе полчаса.

Добавить тертый хрен. Довести до кипения. Посолить и поперчить по вкусу. Выключить и дать настояться. Подавать со сметаной и свежей зеленью.

 

МЯСНОЕ ФИЛЕ «СЮРПРИЗ»

Говядину нарезать на плоские порционные пластины, отбить их как можно тоньше через пищевую пленку. Печень и лук пропустить через мясорубку, добавить сливочное масло, соль и перец.

Выложить фарш на мясо и свернуть его рулетом.

Смочить во взбитом яйце, запанировать в сухарях и обжарить на хорошо прогретом масле на сковороде.

Духовку прогреть до 200 градусов, выложить рулеты в форму, прикрыть фольгой и поставить в нее. Запекать до готовности, минут 30 — 40. Фольгу при этом открывать не надо, чтобы рулетики не получились сухими.

Подавать вместе с зеленым горошком, посыпав свежей измельченной зеленью. Или просто выложить на листья салата. В качестве гарнира к этому сытному блюду хорошо подойдут овощные соления.

 

И не забудьте присовокупить к пасхальному столу бутылочку кагора или сливочного ликера…  

07 апрель 08:43 | : Будни / Верую

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