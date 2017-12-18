Песах в заключении. В поселке Ерцево открыта первая в России синагога "за колючкой"

В этом году один из главных иудейских праздников отмечается с 30 марта по 7 апреля.

Синагога в исправительной колонии № 28, расположенной в поселке Ерцево, первая в России такого типа.

В эти дни там проходят праздничные мероприятия: утреннее благословение, чтение торы, молитв, трапезы. Осужденные, пришедшие в молельную комнату, стремятся избавиться от скорбей, получить облегчение для своей души и для своего тела, осознать то, что свобода является главной ценностью в жизни человека. Они задумываются о возможности становления на путь истинный.

В настоящее время в ИК-28 содержатся 12 осужденных, исповедующих иудаизм.

Сотрудники регионального УФСИН подчеркивают, что возможность соблюдать заключенными религиозные ритуалы независимо от конфессиональной принадлежности, у них в приоритете.

Пока не удалось выяснить, смогут ли евреи-заключенные полакомиться в эти дни мацой.