Массаж проводить – не девчонок щупать. Архангельский писатель-сказочник Тутов решил обратиться к своей исконной профессии

Широкое распространение частных медицинских услуг, с одной стороны, способствует оздоровлению граждан, с другой – создает и определенные проблемы. Например, посетил массажный кабинет – денег убавилось, здоровья не прибавилось, скорее наоборот. Или – прошел разрекламированные курсы у какого-нибудь целителя-врачевателя, а оказалось, что преподанная методика – не более чем средство относительно честного отъема денег у желающих освоить экзотические методы.

Мануальный терапевт, преподаватель массажа Северного государственного мелицинского университета, автор сборников статей и книг по медицине Александр Тутов и журналист Анатолий Беднов – о том, как под видом различных школ массажа из доверчивых граждан просто-напросто вытягивают деньги.

Александр Тутов: - Я преподаю массаж в Северном медицинском университете, также я врач-невролог и мануальный терапевт. И мне приходится сталкиваться с тем, что в наш город и область периодически приезжают представители различных так называемых «школ» массажа. Но самое смешное то, что приезжают они в основном для того, чтобы разводить на деньги…

Анатолий Беднов: - Сорвал куш и уехал.

А.Т.: - У нас много шуму было насчет «северного массажа». На самом деле никакого «северного массажа» здесь не было. По тому, что я посмотрел на роликах, он от обычного мало чем не отличается. Но за него берут большие деньги, хотя это стандартная вещь. Не зря шутили, что северный массаж – это массаж багром.

А.Б.: - Которым поморы добывали морского зверя.

А.Т.: - Конечно, поморы – народ талантливый, но они все-таки пользовались ограниченными услугами сельских целителей. Да, правка пупов – это все больше соответствовало нашему северному региону. Потому что когда я учился на юге, я подошел к профессору и спросил: вы можете мне объяснить, как пупы править? Он в ответ: откуда у вас такая информация? Вообще такого понятия нет. Я начал описывать, и оказалось, что это смещение брюшной аорты маленького толстого сосудистого отростка, который тянет за собой мелкие сосуды, вены, нервы от этого идут нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и так далее. На самом деле пупок достаточно легко вправляется. А то, что называют «северным массажем» - обычный, стандартный массаж. Я не говорю, что это плохо. Но те деньги, которые берут за несколько дней семинара… Или пластырь, который можно научиться лепить за пятнадцать минут, на картинке все это изображено. А курсы этого, которые проводятся за два-три дня, стоят десять-двенадцать тысяч. За что такие деньги? За то, что можно самому понять, посмотрев?

Или массаж ягодиц. Конечно, место такое интересное… Многие дамы хотят, чтобы все это у них было подтянуто. С другой стороны, с этим отделом связаны боли в ногах, седалищные проблемы, последствия переломов, синдром беспокойных ног. Да на самом деле, массаж ягодиц – очень эффективная вещь, полезная и нужная. Но я ее объясняю в течение часа, а другие – за несколько дней и за большие деньги.

Еще так называемый тайский массаж…

А.Б.: - Есть «массаж маори». А там чем массируют? Веслом от каноэ?

А.Т.: - Там тоже ничего особенного нет, просто предплечьями разминают спину. Я могу научить ему за пятнадцать минут, там никаких сложностей нет. Но приезжающие ведут семинары несколько дней и берут опять же большие деньги. Есть «бразильская попка», (танцующий) массаж.

А.Б.: - Массаж в сочетании с капоэйрой?

А.Т.: - На самом деле обычный массаж ягодиц, как при нашей методике пластического, скульптурирующего или антицеллюлитного массажа. Сдирают деньги за ерунду, за то, чему можно выучить за несколько часов. Или вот популярный тайский массаж – он же от тайцев, а они маленькие, низкого роста, в отличие от европейцев. Ко мне после тайского массажа частенько приезжают одновременно муж и жена лечиться, потому что им суставы растянули. У европейцев суставы менее гибкие, и потому ничего хорошего от тайского массажа у них не получается. Кроме тайского, есть и такие виды массажа, когда водят руками на расстоянии. Конечно, человек получает определенную энергетику, но это больше напоминает действия Чумака…

А.Б.: - Который воду заряжал.

А.Т.: - Так называемый эффект плацебо. Если у человека действительно хорошая энергетика, он будет прикасаться к пациенту и воздействовать на тело. Воздух плохой проводник любой энергии. Если человек обладает определенными способностями, он все равно будет работать, непосредственно воздействуя на различные точки. А если он просто руками поводил. Так у нас и чиновники любят руками водить («руководить»), а ситуация от этого «руковождения» известно какая. И эти тоже водят руками вместо того, чтобы заниматься лечением. Точно так же как чиновники от здравоохранения «оптимизируют» медицину, а медицина от этого все хуже и хуже.

Это как в анекдоте лось пришел с похмелья на водопой. Стал пить. Из кустов высунулся охотник – и картечью ему в бок, полилась кровь. Лось думает: «Я пью, а мне все хуже и хуже». Этот анекдот касается как наших чиновников, так и тех, кто использует методы самолечения. Да, классический массаж устарел, он практически нигде не востребован, вообще достаточно сложный вопрос – пользу он причиняет или вред. Например, в классике нельзя работать с беременными, в практическом массаже, которым занимаюсь я – можно. В классике нельзя делать массаж длительное время после инсульта. В классике нельзя работать с межпозвонковыми грыжами. У нас - можно. Нельзя работать при обострении. У нас, наоборот, чем раньше начнешь, тем лучше. То есть масса вещей, которые не совпадают с классическим массажем, но оказываются эффективными. Если не разминать, не разрабатывать мышцы, сухожилия, связки, перед тем, как поставить на ноги, он не сможет восстановиться, даже если его нервная система восстановилась. Иначе он все равно будет хромать, рука слабо работать или вообще совсем не восстановятся.

А.Б.: - Так что за честную и эффективную медицину!

