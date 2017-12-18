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Архангельск: Как бороться с сосулями и снегом на крышах

В связи с переменчивой погодой, возникает возможность схода снежных масс и льда с крыш домов. Потепление приводит к тому, что слежавшийся снежный покров под воздействием влажности становится в три раза тяжелее. Сотрудники Городского центра гражданской защиты рекомендуют населению соблюдать осторожность и не подходить близко к стенам зданий.

Горожанам важно помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной.

Чтобы избежать травматизма, родителям необходимо научить своих детей соблюдению правил нахождения вблизи жилых домов и зданий, зданий и сооружений.

Кроме того, обращайте внимание на обледенение тротуаров: большой слой льда на асфальте образуется именно под сосульками. Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, следует соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к фасадам зданий и сооружений.

Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.

Если услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Не ходите по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с крыши.

Не подходите к домам со скатными крышами. Избегайте нахождения вблизи линий электропередачи, карнизов зданий и других объектов, с которых возможен сход снега.

При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Согласно существующим нормам, ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих предприятий, сооружений независимо от форм собственности.

Если вы не знаете, какая УК обслуживает здание, вы можете уточнить эту информацию по телефонам: городская служба спасения – 420-112, 420-087, 8-902-703-87-52.

Позвонить в Архангельскую областную службу спасения абонентам всех операторов мобильной связи можно по телефону 112 или 22-99-92 .

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

05 апрель 11:28 | : Будни

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