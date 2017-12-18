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Игорь Скубенко: Активную молодежь будем привечать

Об этом глава Северодвинска говорил на оперативном совещании со своими заместителями.

Он напомнил присутствующим, что 2018 год Президент страны Владимир Путин объявил Годом добровольчества и волонтёрства в России.

- Я прошу обратить особое внимание на ребят, которые постоянно помогают властям, и которых мы не всегда успеваем поблагодарить. Речь идёт о волонтёрах, студенческих и поисковых отрядах, добровольцах и народных дружинах, объединениях нашей творческой и активной молодёжи, - сказал руководитель города.

Своему заместителю по социальным вопросам Ирине Сахаровой Игорь Скубенко дал поручение собрать площадку для его встречи с молодёжью и дать предложения о поощрении самых активных ребят наградами главы Северодвинска и городской администрации.

Наблюдатели полагают, что градоначальник всерьез занялся подготовкой кадрового резерва для своей администрации.

04 апрель 13:44 | : Будни

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