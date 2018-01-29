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В Архангельске началась подготовка к 9 мая и "Бессмертному полку"

Как сообщила начальник управления культуры и молодежной политики Наталья Зарубина, торжества, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся с возложения цетов у монументов воинской славы.

В 11.00 венки будут возложены у памятника адмиралу флота СССР Николаю Кузнецову, затем военный оркестр, почетный караул и ветераны пройдут по набережной Северной Двины до памятника Соловецким юнгам, где цветы возложат кадеты городских школ, а затем проследуют до стелы в честь присвоения Архангельску Почетного звания Город воинской славы.

В полдень на площади Мира у Вечного огня состоится митинг в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне, в 13 часов - торжественное прохождение войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы, кадетов и участников акции Памяти «Бессмертный полк» по проспекту Троицкому.

Как сообщил руководитель штаба регионального отделения общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» Александр Завернин количество участников патриотической акции каждый год растет:

- В этом году по улицам города пройдут в колоннах «Бессмертного полка» более 15 тысяч жителей. Архангельские ветераны – представители городского совета ветеранов - возглавят колонну «Бессмертного полка».

С 14 часов на пл. Мира начнется концертная программа. Также в этот день в Архангельске пройдет ряд молодежных акций: «Рекорды Победы», «Георгиевская ленточка», «Курс молодого бойца».

В 22 часа небо над городом раскрасит праздничный салют.

В каждом округе 9 мая состоятся вечера - встречи ветеранов, торжественные мероприятия, концерты, митинги и ритуалы памяти у обелисков и памятников героям Великой Отечественной войны, праздничные народные гуляния.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

29 март 11:29 | : Будни

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