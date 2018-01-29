Северодвинск продолжает помогать архангельскому журналисту Роману Соколову

Об этом глава Северодвинска Игорь Скубенко заявил 28 марта на пресс-конференции, прошедшей в большом зале городской администрации.

На вопрос журналиста ГТРК «Поморье» Анастасии Скалиной, планирует ли он посетить 29 марта благотворительный концерт в поддержку онкобольного журналиста Романа Соколова, который состоится в 18 часов в Доме Корабела, Игорь Скубенко ответил утвердительно.

- Это зависит от моего рабочего графика, буду, естественно, стараться попасть. Вообще, у меня в планах было посетить этот концерт, конечно! Потому что мы все понимаем, что лично знаю Романа. Общался с ним, когда работал в правительстве области и сейчас слежу за его судьбой, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Он напомнил, что в 2017 году, работая министром образования и науки региона, вручил Роману Соколову благодарственное письмо за безупречную работу журналиста в качестве редактора новостного портала и паблика пресс-центра областного правительства.

- Сегодня Роман благодарен всем людям и тут, может быть, даже не о деньгах речь, а о той атмосфере, в которой он сейчас оказался. Эта атмосфера лечит. Вы же знаете, если находиться в депрессивном состоянии, думать о том, что тебе остались какие-то считанные месяцы, то можно и раньше умереть. А когда рядом люди, которые поддерживают и говорят, что это не так и все по-другому, а, тем более, сегодня уже и врачи об этом сказали, то, конечно, можно уже и без лекарств выздороветь, - заметил Игорь Скубенко.

Глава Северодвинска добавил, что рекомендует посетить концерт всем неравнодушным жителям и гостям города корабелов.

- Огромное спасибо нашим музыкантам и творческим коллективам, которые работают на территории города, нашим военнослужащим и Беломорской военно-морской базе. Думаю, концерт будет хороший, а результат у Романа - замечательный! Северодвинск умеет сплотиться при любой беде и оказать помощь, - подвёл итог Игорь Скубенко.

Напомним, что 29 марта в Доме Корабела (проспект Ленина, 14) выступят эстрадно-духовой оркестр гарнизона Беломорской военно-морской базы и ансамбль «Северное сияние». Цена билета - 400 рублей. Средства, собранные во время концерта в специальную тумбу и вырученные от продажи билетов, будут переданы Роману Соколову для дальнейшей борьбы с раком.