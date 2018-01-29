Простая детская проповедь

Далёкий Пинежский район, сельская школа, дети второго класса. Меня пригласили провести беседу о русских сказках. Дети начальных классов в деревенских школах удивительно благодарная аудитория. Им как будто неудобно за занесенные снегом дороги, за скромное деревянное здание школы, за неровные полы в коридорах. Может поэтому они очень дисциплинированы и активны на уроке.

Начинаем разбирать самую таинственную и загадочную русскую народную сказку «Курочка Ряба». Почему после того как «Дед бил-бил – не разбил, и баба била-била – не разбила» мышка им помогает, а старики вдруг начинают плакать? Еще более странно, когда, утешая их, мышка обещает им нести не золотые яички, а простые. Версий много, ребятишки входят в азарт: оценка версий тепло, холодно, горячо их увлекает, но до правильного ответа так и не добираемся, и переходим к следующей, самой педагогической сказке – «Репка». Вспоминаем, что все участники тяжелой работы проявляют огромное терпение (напоминаем, что «любовь долготерпит») и не ропщут на плохую организацию работы. Начинаем решать поставленные в сказке духовные проблемы: как мышка идёт помогать кошке, а кошка идёт помогать собаке. Почему подобный мир возможен, и как его удалось достичь, если при этом дед никого не обещал наградить? Наблюдать в эти моменты за детьми непередаваемая радость. Как ярко проявляются их эмоции, сразу заметно их отношение к бескорыстной помощи. Словом, урок пролетает незаметно. Остается несколько минут и спрашиваю: «Какие у вас есть вопросы?». Девочка с первой парты неожиданно спрашивает: «Скажите, пожалуйста, за что Его распяли?». От неожиданного вопроса внутренне паникую. Мысли роятся: что говорить, времени совсем нет, но говорить что-то надо. Обращаюсь к ней:

- Скажи, у тебя есть младший братик или сестричка?

- Да, есть два братика.

- Вот представь, что они что-то разбили или напроказили, и их собираются наказывать. А тебе их жалко, и ты просишь наказать тебя, а их простить.

Девочка на мгновение задумывается и вдруг говорит:

- Я поняла! Его распяли за то, что Он людей любил!

И надо что-то сказать ей, но не получается, потому что горло перехватывает. Такой ясной, простой и проникновенной проповеди давно-давно не слышал. Молча киваю ей головой и спешно выхожу в коридор с неровными полами.

Господи, как сохранить нам чистоту, веру, любовь наших детей в этом развращенном и пораженном греховными соблазнами мире?! Как???

Протоиерей Евгений Соколов, руководитель миссионерского отдела Архангельской и Холмогорской епархии.