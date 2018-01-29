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Северодвинск скорбит со всей страной. А торговые центры города ожидают внеплановые проверки

27 марта в 19:00 на площади Победы пройдет митинг в память жертв страшного пожара, произошедшего в Кемерово в торгово - развлекательном комплексе «Зимняя вишня».

Напомним, трагедия случилась 25 марта. По последним данным в огне погибли 64 человека. Большинство из них - дети. Северодвинск скорбит вместе со всей страной.

На митинге выступят представители администрации города, Совета депутатов, ветеранских организаций, профсоюзов и молодежи.

28 марта объявлено днем общенационального траура. Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин.

В этот день каждый северодвинец сможет выразить соболезнования и сочувствие родственникам погибших и пострадавших, оставив запись в Книге памяти, которая будет выложена на первом этаже в Центре культуры и общественных связей (ул. Бойчука, 2).

Затем Книга памяти будет отправлена в администрацию города Кемерово.

Кроме того, глава Северодвинска Игорь Скубенко обратился в прокуратуру с просьбой провести внеплановые проверки крупных торговых центров города, и выразил от лица всех северодвинцев и себя лично соболезнования родным и близким жертв ужасного пожара.

27 март 16:18 | : Будни

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