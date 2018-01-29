Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В архангельских храмах молятся о выздоровлении пострадавших в кемеровской трагедии

В храмах Архангельской епархии помянут жертв пожара в Кемерово. Панихиды совершат на третий день трагедии, 27 марта. Также в церквях помолятся о выздоровлении пострадавших и выживших.

Напомним, что пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта. Пламя охватило практически все четырехэтажное здание, погибли взрослые и дети. По информации очевидцев, в здании не сработала система оповещения и пожаротушения. Спасатели эвакуировали из горящего ТЦ более 100 человек и с помощью пожарного оборудования спасли более 20 человек.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 52 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 12 человек остаются в стационаре, 40 лечатся амбулаторно, сообщает ТАСС.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»), ст. 219 («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

(по материалам Архангельской епархии)

27 март 10:10 | : Будни / Верую

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (210)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20