В архангельских храмах молятся о выздоровлении пострадавших в кемеровской трагедии

В храмах Архангельской епархии помянут жертв пожара в Кемерово. Панихиды совершат на третий день трагедии, 27 марта. Также в церквях помолятся о выздоровлении пострадавших и выживших.

Напомним, что пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта. Пламя охватило практически все четырехэтажное здание, погибли взрослые и дети. По информации очевидцев, в здании не сработала система оповещения и пожаротушения. Спасатели эвакуировали из горящего ТЦ более 100 человек и с помощью пожарного оборудования спасли более 20 человек.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, 52 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 12 человек остаются в стационаре, 40 лечатся амбулаторно, сообщает ТАСС.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности»), ст. 219 («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

(по материалам Архангельской епархии)