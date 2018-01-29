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Ира, Катя, Саша - победительницы конкурса-квест "Поморская мама"

Вчера в главном корпусе САФУ проходил 2-й региональный семейный конкурс-квест «Поморская мама».

На участие в конкурсе подало заявки около 50 мам Архангельской области, состязавшихся на 10-ти площадках, некоторые из которых были весьма неожиданными для женщин, но вполне известными для мам. Мамы собирали «экстренный чемоданчик» для отправки мужа в отпуск или командировку, поднимали гантели, делали «змейку» на самокате многое, многое другое.

А для мужей и детей, сопровождавших мам, работали интерактивные зоны, где они раскрашивали козули и банер-раскраску "Поморские женки", собирали из пазлов карту Архангельской области, плели шнуры-браслеты.

Также на конкурсе работали: фотозона от ателье "Версия", художник – портретист, аквагример, игровая детская зона от педагогического отряда ОПОРА, мимы от театра "Схождение" и миньон от "Кнопка 29", научное шоу «Сумасшедшая лаборатория», проводились мастер-классы по массажу и здоровой спине, кедровым лакомствам, средневековым украшениям, читались мини-лекции по грудному вскармливанию и слингам.

А пока жюри подводило итоги конкурса, на сцене выступал фолк-коллектив "Самогуды"
По итогам конкурса главными «Поморскими мамами» стали:

1 место – Попова Ирина
2 место – Шумилова Екатерина
3 место – Попова Александра

Новикова Олеся – победительница конкурса видеороликов "Вместе с мамой".

Все прошло в непринужденной, почти домашней атмосфере, что является «изюминкой» конкурсов «Поморский папа» и «Поморская мама».

Не обошлось и без интересных случаев:

 - одна из мам оказалась в положении и ей было опасно выполнять силовой конкурс с гантелями. На помощь пришел папа, которому задачу усложнили – в одной руке он держал две гантели.

 - Шумилова Екатерина оказалась супругой Шумилова Дениса - победителя конкурса «Поморский папа – 2017»!!!

26 март 07:29 | : Будни

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