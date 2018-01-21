Один на один с Богом (пример преподобной Марии Египетской)

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 22 марта совершил литургию Преждеосвященных Даров в храме преподобного Сергия Радонежского в архангельской Исакогорке.

«Сегодня мы вспоминаем великий подвиг преподобной Марии Египетской, — сказал владыка в проповеди. — Она была орудием в руках диавола, которым он поражал налево и направо христианские души. Но Господь через святую Марию показал великую милость и преподал великий урок каждому из нас. Он исторг ее из рук диавола, и теперь мы вспоминаем ее подвиг, как она смогла от крайней точки человеческого падения подняться до высочайшей точки христианского совершенствования».

Далее архипастырь процитировал святителя Феофана Затворника, писавшего, что спасение человека бывает двух видов — через обычное течение духовной жизни, в которой происходит покаяние, или же через чрезвычайное покаяние. История преподобной Марии Египетской — пример чрезвычайного покаяния. «Это когда Господь вытаскивает из болота человека, который даже не просил об этом. Божественная благодать посетила Марию не в тот момент, когда она имела устроение изменить свою жизнь, исправиться. Она, как и все, шла поклониться Древу Креста, и Господь там посетил ее благодатью. Она почувствовала свое ничтожество, свой грех. Важно понять, что видение собственной греховности — это дар Божий. В дни Великого поста мы умоляем Бога молитвой Ефрема Сирина видеть собственные согрешения и не осуждать братьев», — сказал митрополит Даниил.

По словам владыки, житие святой Марии Египетской являет нам пример неослабевающей ревности: «Она, уйдя в пустыню, до последнего издыхания пребывала в подвиге, стала выше монашеского жития. Как же можно подражать святой Марии в миру? Благодаря правильному состоянию, которое именуется нищетой духовной, или смирением, к нам придет благодать Божия, она будет нас вразумлять. Если человек внимателен к тому, что приходит в его сознание и сердце, то он идет правильным путем. Ангел- хранитель разговаривает с нами тихо, в шумном обществе мы можем его не услышать. Лучше пребывать С Богом один на один дома, когда ограждаем себя от этого мира, находимся как бы в пустыне, подражаем Марии Египетской, подражаем угодникам Божиим».

Преподобная Мария родилась в Египте. На двенадцатом году жизни она бежала из родительского дома в город Александрию, где предалась безудержному и ненасытному любодеянию и заслужила крайней распущенностью своей жизни позорную известность. Так продолжалось 17 лет, и казалось, что всякая надежда на спасение грешницы потеряна. Но Господь не отвратил от нее Свое милосердие.

Однажды Мария увидела на берегу моря толпу людей, которые собирались плыть на кораблях в Иерусалим на праздник Воздвижения Святого Креста. Отнюдь не из благочестивых побужденний, но просто желая развлечься, она упросила взять и ее, причем вела себя в пути вызывающе бесстыдно. По прибытии в Иерусалим Мария пошла за народом в церковь, но войти в нее не смогла: какая-то неведомая сила отталкивала ее и не пускала внутрь. После нескольких безуспешных попыток Мария отошла в угол церковной паперти и задумалась. Взгляд ее случайно остановился на иконе Пресвятой Богородицы — и вдруг, потрясенная, она осознала всю мерзость и срам своей жизни. Свет Божий коснулся ее сердца — она поняла, что в церковь не пускают ее грехи.

Долго и усердно молилась Мария Пресвятой Богородице, долго умоляла позволить ей войти в церковь и увидеть Крест, на котором пострадал Иисус Христос. Наконец ей показалось, что молитва ее услышана. Дрожа от волнения и страха, подошла Мария к церковным дверям — и на этот раз беспрепятственно вошла внутрь. Там увидела она Животворящий Крест Господень и поняла, что Бог готов простить кающихся. Она снова возвратилась к Иконе Пресвятой Богородицы и обратилась к Ней с мольбой указать ей путь к покаянию.

И тут она услышала как бы далекий голос: «Иди за Иордан, там обретешь покой для души твоей». Мария немедленно отправилась в путь, добралась до реки Иордан, переправилась на другой берег и удалилась в глубину пустыни Иорданской. Здесь, в пустыне, она прожила в полном одиночестве 47 лет, питаясь одними кореньями. Первые 17 лет ее одолевали блудные помыслы, и она боролась с ними, как с лютыми зверями. Претерпевая голод и холод, она вспоминала пищу и вина, к которым привыкла в Египте, веселые песни, которые пела когда-то; но более всего ее одолевали блудные помыслы и искусительные образы.

Мария умоляла Пресвятую Богородицу избавить ее от них, падала ниц на землю и не вставала до тех пор, пока в душе ее не совершалось покаяние,- тогда в нее проникал Небесный свет, и она вновь обретала покой. Через 17 лет искусы ее оставили — наступили годы сосредоточенного и отрешенного покоя. Наконец Богу угодно стало явить миру необычный подвиг покаявшейся грешницы, и позволением Божиим Марию встретил в пустыне старец Зосима, инок соседнего монастыря, удалившийся сюда для аскетических подвигов.

К этому времени вся одежда на Марии истлела, но старец покрыл ее своим плащом. Подвижница поведала ему всю свою жизнь, попросив никому о ней не рассказывать и прийти к ней через год на Великий Четверг со Святыми Дарами, чтобы она могла причаститься. На следующий год, исполняя просьбу Марии, старец Зосима взял Св. Дары и отправился к Иордану. На другом берегу он увидел Марию, которая, подойдя к реке, осенила воду крестным знамением и спокойно пошла по ней. С благоговейным трепетом смотрел старец на идущую по воде святую. Выйдя на берег, Мария преклонилась перед старцем и попросила его благословения. Потом выслушала «Верую» и «Отче наш», причастилась Христовых Тайн и произнесла: «Ныне отпущаеши рабу Твою по глаголу Твоему с миром!»

Потом попросила Зосиму исполнить последнюю ее просьбу: прийти через год на то место, где он встретил ее впервые. Через год старец вновь отправился на то место, где спасалась Мария, но нашел ее там уже почившей. Она лежала на земле, сложив руки, как на молитве, и обратив лицо на Восток. Рядом с ней на песке было начертано: «Отец Зосима, погреби тело смиренной Марии. Верни прах праху». Со слезами и молитвами старец предал земле великую подвижницу и возвратился в обитель, где поведал инокам и игумену все, что услышал от преп. Марии.

Преп. Мария Египетская скончалась в 522 г. На первой и пятой неделях Великого поста читается покаянный канон св. Андрея Критского с присоединением молитвенных стихов о Марии Египетской.

(по материалам Архангельской епархии)