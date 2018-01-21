Северодвинских дошколят научат родину любить

К 80-летию Северодвинска сотрудники городского краеведческого музея разработали специальные экскурсии для воспитанников детских садов.

Научные сотрудники музея познакомили заведующих детских садов с новыми программами. Работа проводится в унисон с педагогами.

- В наших дошкольных учреждениях к изучению краеведения относятся очень серьёзно. Во многих детских садах работают по собственным авторским методикам, - рассказала заместитель главы администрации Северодвинска по социальным вопросам Ирина Сахарова.

Она добавила, что в преддверии юбилея города педагоги детских садов планируют провести выездные уроки краеведения.

- Экскурсионные программы адаптированы по длительности и по подаче материала к возрастным особенностям дошколят. Заведующие дружно отметили, что ребятам наверняка будет интересно, - подвела итог Ирина Сахарова.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)