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Не ниже 165 см... с интеллектом. Архангельских красотуль приглашают на кастинг

30 марта в областной столице пройдет кастинг конкурса «Краса России».

Требования к кандидаткам жесткие. Участницами конкурса не смогут стать девушки младше 16 и старше 25 лет, ростом ниже 165 сантиметров, состоявшие в браке и имеющие детей. Также конкурсантки обязательно должны иметь студенческий билет очной формы обучения. 

Отобранным девушкам предстоит поразить жюри не только длиной ног, но и творческими способностями, эрудицией, коммуникабельностью, хорошей техникой речи и пластичностью. Наблюдатели особенно ценят соревнования на эрудицию… попадаются очень смешные экземпляры.

И это только первый этап. Победительниц определят на втором этапе, который состоится 2 июня после подсчета голосов в Интернете.

(фото с сайта Ревизор)

22 март 10:58 | : Будни

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