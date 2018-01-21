Не ниже 165 см... с интеллектом. Архангельских красотуль приглашают на кастинг

30 марта в областной столице пройдет кастинг конкурса «Краса России».
Требования к кандидаткам жесткие. Участницами конкурса не смогут стать девушки младше 16 и старше 25 лет, ростом ниже 165 сантиметров, состоявшие в браке и имеющие детей. Также конкурсантки обязательно должны иметь студенческий билет очной формы обучения.
Отобранным девушкам предстоит поразить жюри не только длиной ног, но и творческими способностями, эрудицией, коммуникабельностью, хорошей техникой речи и пластичностью. Наблюдатели особенно ценят соревнования на эрудицию… попадаются очень смешные экземпляры.
И это только первый этап. Победительниц определят на втором этапе, который состоится 2 июня после подсчета голосов в Интернете.
(фото с сайта Ревизор)