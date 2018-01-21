Активисты ОНФ в Архангельской области провели турнир с физкультурниками старшего поколения

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области подключились к всероссийскому проекту «Молодежки ОНФ» «Связь поколений». Проект направлен на привлечение внимания молодежи к жизни людей пожилого возраста, формирование уважительного отношения к ним, обмен опытом и укрепление связи между людьми разных возрастов. В областном центре представители ОНФ организовали в городском центре социального обслуживания два спортивных турнира – по шахматам и настольному теннису, в которых приняли участие физкультурники старшего поколения и учащиеся общеобразовательной школы №2.

В шахматах с ветеранами состязались ученики младших классов, которые посещают кружок в своей школе в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям». Игра длилась больше часа, но победу с небольшим преимуществом одержали школьники. А вот в турнире по настольному теннису ветераны проявили все свое мастерство и желание обязательно переиграть старшеклассников, при этом во время игры они даже успели дать ребятам несколько советов по технике. В общей сложности было сыграно порядка 15 партий, которые завершились с явным перевесом на стороне команды старшего поколения. В завершение турнира представители регионального отделения ОНФ вручили школьникам и ветеранам подарки – комплекты спортивных игр.

«Всероссийский проект «Связь поколений» позволяет молодежи и ветеранам вместе проводить мероприятия по различным направлениям, от спортивных состязаний, до кулинарных мастер-классов, проведения экскурсионных туров и так далее. В это время они много общаются, обмениваются знаниями и опытом, пожилые люди делятся своими впечатлениями и жизненными навыками, – отметил член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Владимир Торопов. – Нашей молодежи порой не хватает мудрого совета или простой подсказки в какой-то ситуации. Вместе с тем немаловажно, чтобы молодые люди начали с большим уважением относиться к людям пенсионного возраста, старались понимать их проблемы, ведь всем нам когда-то придется быть на их месте».

«Турнир получился очень интересным и динамичным, несмотря на разницу в возрасте, – сказал участник команды «Молодежки ОНФ» в Архангельской области Максим Гурьев. – Нам есть чему поучиться у старшего поколения, прежде всего поражают их оптимизм и активная жизненная позиция, настрой на будущее». Команда «Молодежки ОНФ» в Архангельской области намерена продолжить реализацию проекта Народного фронта рядом акций, направленных на укрепление связи поколений.