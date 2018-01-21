Митрополит Даниил: Господь сходит в душу

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 20 марта совершил литургию Преждеосвященных Даров храме блаженной Матроны в столице Поморья. В этот день Церковь чтит подвиг 40 мучеников Севастийских.

«Святые мученики своей верой, подвигом не просто показали хрестоматийный пример верности Господу, — сказал владыка в проповеди. — Угодники Божии и сейчас с нами, они готовы нам помогать. От нас требуется совсем немного — утеснить себя в пост, отказаться от какой-то малости, например, от сладкого. Но самое главное отказаться от злобы, от раздражительности, от неприязни к людям, которые рядом с нами. Если бы мученики Христовы возненавидели своих мучителей, они не были бы святыми. Господь сходит в душу, которая готова простить всех. Христос на Кресте не проклял гонителей, а простил их. Сердце Его было наполнено любовью и состраданием. Именно с таким условием Господь приходит к человеку и помогает ему! Празднуя память святых мучеников, постараемся оградить душу от зла — чуть уступить ближнему, обстоятельствам. Правильная духовная жизнь особенно должна проявиться в дни Великого поста, когда через молитву сердце приближается к Богу. Чем больше человек кается и меньше осуждает других, тем ближе он к святости».

В 313 году император Константин Великий подписал закон о свободе исповедания веры. Его соправитель император Ликиний тоже подписал этот закон, но в подвластных ему областях гонения на христиан продолжались. Около 320 года в городе Севастии, в Армении, стояло римское войско. В войске находилось 40 воинов-христиан родом из Каппадокии (ныне на территории Турции). Военачальник Агрикола принуждал их принести жертву идолам, но воины отказались.

Тогда воинов арестовали и связанными повели к озеру близ города Севастии. Стояла зима, вечерело. Воинов раздетыми поставили в покрытое льдом озеро. Страшная стужа сковала члены святых мучеников, и они начали замерзать. Мучение это было для них особенно тяжелым, потому что на берегу озера для соблазна была поставлена теплая баня. Кто хотел спасти свою жизнь, должен был заявить тюремному сторожу, что он отрекся от Христа, и тогда он мог войти в теплую баню и отогреться. Всю ночь воины мужественно переносили лютый мороз, ободряя друг друга и поя священные гимны Богу.

Ранним утром один из воинов не выдержал страданий. Он вышел из озера и поспешил к бане. Но как только теплый воздух коснулся его тела, он упал мертвым. Вскоре после этого тюремный сторож Аглай увидел, как над мучениками, оставшимися в озере, заблистал неземной свет. Аглай был так потрясен этим чудом, что, объявив себя христианином, сбросил с себя одежду и присоединился к 39 мученикам. Мучители, пришедшие немного спустя, увидели, что воины-христиане не только не замерзли, но, по-видимому, даже отогрелись. Тогда мучители молотами перебили им голени и побросали в огонь, а потом обугленные кости мучеников сбросили в реку.

Через три дня мученики явились епископу Севастийскому Петру и рассказали о своем подвиге. Еп. Петр собрал их кости и с честью похоронил. Имена мучеников сохранились: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Аггей, Аетий, Флавий, Акакий, Екдекий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Домитиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филиктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглай. Память 40 мучеников относится к кругу наиболее чтимых праздников.

(по материалам Архангельской епархии)