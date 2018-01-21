Северодвинск определился с комфортной средой - это аллея молодежи. А что в Архангельске?

Подведены предварительные итоги выбора территории для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

- Получились следующие цифры: аллея молодежи - 26 065 голосов, сквер у часовни Александра Невского - 9755 голосов, - рассказала начальник управления организации муниципальной службы Татьяна Макурова.



Вместе со СМИ за вскрытием пакетов и подсчётом голосов следили представители общественности и депутатского корпуса.



Тем самым была гарантирована объективность подведения результатов рейтингового голосования.



Окончательные итоги выбора территории для благоустройства в 2018 году в рамках программы проекта «Формирование комфортной городской среды» будут утверждены 21 марта на заседании общественной комиссии.



Председатель комитета ЖКХ, транспорта и связи Михаил Тарасов напомнил, что объект - победитель голосования - должен быть благоустроен уже в этом году.

- Сейчас мы подготовим проект, по которому будет работать организация-подрядчик. К середине мая мы должны выйти на этот конкурс, - сказал Михаил Тарасов.

Отметим, что остальные 13 территорий, указанные в первоначальном списке, станут следующими объектами народного выбора и будут последовательно благоустроены до 2023 года.

По данным редакции ИА RUSNORD в аналогичном конкурсе в Архангельске побеждает парк за кинотеатром «Русь». В голосовании приняли участие более 40 000 архангелогородцев. Результаты будут объявлены буквально на днях.