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В Архангельске снова введен чрезвычайный "снежный" режим

С целью оперативной ликвидации последствий воскресного снегопада с дорог областного центра в минувшие сутки Плесецким дорожным управлением было выпущено на линию 94 единицы спецтехники. Для обеспечения беспрепятственного прохода горожан пешеходные переходы вручную расчищали  бригады общим количеством 21 человек.

Как сообщил главный специалист отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения Алексей Калашников, в настоящее время прочистка улиц произведена на 80-90% улиц города. С проспектов Ломоносова, Ленинградского, Троицкого, Сов. Космонавтов, Никольского, улиц 23-й Гвардейской Дивизии, Павла Усова, Гагарина, Дзержинского, Адмирала Кузнецова, Химиков, Советской, площади Терехина, территории Морского-речного вокзала вывезено снега общим объемом 6 400 тонн.

Усиленный режим работы дорожников сохраняется. Сегодня в дневную смену на дорогах и тротуарах работает порядка 40 единиц техники. Основной упор будет направлен на вывоз снега, прочистку тротуаров и пешеходных переходов, а также на приведение в порядок внутриквартальных проездов.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

20 март 11:53 | : Будни

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