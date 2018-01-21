Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Информация о состоянии Романа Соколова: МУТАЦИЙ НЕТ!

Напомним, в конце февраля – начале марта известный архангельский журналист Роман Соколов проходил в израильской клинике обследования на предмет онкологического заболевания в 3 стадии, на деньги, собранные его родными и друзьями через клич в соцсетях.

И вот результаты из Израиля: у Романа МУТАЦИЙ НЕТ! Что означает – можно проводить полный курс лечения. Об этом сообщил медицинский агент Геннадий Вайсман, курирующий состояние архангельского пациента.

Сейчас доктора оформляют отчёт по проведённому морфологическому анализу, чтобы понять - сколько нам нужно покупать "Эрбитукса" (третий препарат для химиотерапии) и в каких пропорциях капать.

Сам Рома уже приступил к работе – отредактировал несколько текстов, пишет что-то свое. Утверждает, что чувствует себя превосходно. Всем кланяется.

Кстати, 29 марта (четверг) в 18.00 в Доме корабелов г. Северодвинска состоится благотворительный концерт в поддержку Романа Соколова, все сборы от которого пойдут на оплату лечения.

Цена билета – 400 рублей. Не упустите свой шанс поучаствовать в добром деле.

19 март 15:16 | : Будни / Культура

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (143)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20