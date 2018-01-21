Информация о состоянии Романа Соколова: МУТАЦИЙ НЕТ!

Напомним, в конце февраля – начале марта известный архангельский журналист Роман Соколов проходил в израильской клинике обследования на предмет онкологического заболевания в 3 стадии, на деньги, собранные его родными и друзьями через клич в соцсетях.

И вот результаты из Израиля: у Романа МУТАЦИЙ НЕТ! Что означает – можно проводить полный курс лечения. Об этом сообщил медицинский агент Геннадий Вайсман, курирующий состояние архангельского пациента.

Сейчас доктора оформляют отчёт по проведённому морфологическому анализу, чтобы понять - сколько нам нужно покупать "Эрбитукса" (третий препарат для химиотерапии) и в каких пропорциях капать.

Сам Рома уже приступил к работе – отредактировал несколько текстов, пишет что-то свое. Утверждает, что чувствует себя превосходно. Всем кланяется.

Кстати, 29 марта (четверг) в 18.00 в Доме корабелов г. Северодвинска состоится благотворительный концерт в поддержку Романа Соколова, все сборы от которого пойдут на оплату лечения.

Цена билета – 400 рублей. Не упустите свой шанс поучаствовать в добром деле.