Не угрожаем, но предупреждаем. Северодвинск отмечает День моряка-подводника

В обращении главы Северодвинска Игоря Скубенко говорится:

«Уважаемые моряки, испытатели, корабелы и все жители Северодвинска, кто причастен к военно-морскому флоту нашей страны!

Говорят, что подводный флот - это не работа и не служба, а судьба и религия. Верю в великое будущее подводного флота России. Горжусь, что живу в Северодвинске!

День моряка-подводника - особый праздник для нашего города. Ведь именно здесь в прошлом веке началась эра атомного подводного кораблестроения.

На предприятиях Северодвинска построено и отремонтировано более двухсот атомных подводных лодок, в их испытаниях проявили себя военнослужащие Беломорской военно-морской базы и Государственного центрального морского полигона.

В нашем городе корабелов и моряков, наверное, нет ни одной семьи, не имеющей отношения к этим событиям.

Сегодня национальная безопасность и дальнейшее мирное развитие нашей страны во многом зависят от способности флота и его ударной силы - атомных подводных лодок - отражать атаки условного противника. Опережать его по тактико-техническим характеристикам субмарин и их вооружению.

Желаю морякам-подводникам, ветеранам флота и их семьям - здоровья, благополучия и процветания. И чтобы то грозное оружие, что мы создаем, оставалось средством предупреждения, а не поражения!».