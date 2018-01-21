Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Не угрожаем, но предупреждаем. Северодвинск отмечает День моряка-подводника

В обращении главы Северодвинска Игоря Скубенко говорится:

«Уважаемые моряки, испытатели, корабелы и все жители Северодвинска, кто причастен к военно-морскому флоту нашей страны!

Говорят, что подводный флот - это не работа и не служба, а судьба и религия. Верю в великое будущее подводного флота России. Горжусь, что живу в Северодвинске!

День моряка-подводника - особый праздник для нашего города. Ведь именно здесь в прошлом веке началась эра атомного подводного кораблестроения.

На предприятиях Северодвинска построено и отремонтировано более двухсот атомных подводных лодок, в их испытаниях проявили себя военнослужащие Беломорской военно-морской базы и Государственного центрального морского полигона.

В нашем городе корабелов и моряков, наверное, нет ни одной семьи, не имеющей отношения к этим событиям.

Сегодня национальная безопасность и дальнейшее мирное развитие нашей страны во многом зависят от способности флота и его ударной силы - атомных подводных лодок - отражать атаки условного противника. Опережать его по тактико-техническим характеристикам субмарин и их вооружению.

Желаю морякам-подводникам, ветеранам флота и их семьям - здоровья, благополучия и процветания. И чтобы то грозное оружие, что мы создаем, оставалось средством предупреждения, а не поражения!».

 

19 март 12:46 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (143)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20