Завтра Архангельск на один день станет киношно-баскетбольным

17 марта в Архангельске пройдут решающие матчи финала чемпионата школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) «КЭС-БАСКЕТ». Об этом сообщает издание «Регион29».

В этот день Архангельск посетят заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка по баскетболу 1992 года в Барселоне Ирина Сумникова и заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы по баскетболу 2007 года, тренер сборной страны Сергей Быков.

Кроме этого, в столицу Поморья в виде бонуса приедут основатель проекта чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Алексей Фролов и актёр Александр Ряполов, сыгравший в фильме «Движение вверх» Алжана Жармухамедова.