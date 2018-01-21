Митрополит Даниил: Бога найти можно и в тюрьме

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил наградил начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Полковник внутренней службы Алан Купеев удостоен епархиальной медали Архангела Михаила I степени.

Также владыка наградил его заместителей — полковники Виталий Перхорович и Ольга Думина удостоены епархиальных медалей III степени.

Владыка поблагодарил начальника регионального управления за соработничество и отметил, что первый опыт совместной деятельности с органами уголовно-исполнительной системы он приобрел, будучи насельником Троице-Сергиевой лавры.

«В конце 1980-х годов в Сергиевом Посаде, в жемчужине России, лаврские монахи стали посещать местное СИЗО, ходили по камерам, беседовали, общались, — рассказал архипастырь. — Тогда я задумался, почему так много людей, пройдя тюрьму, возвращаются туда вновь. Это происходит потому, что с каждым преступлением ломается воля, человек становится безвольным, это как зависимый от алкоголя искренне плачет, кается, ненавидит спиртное, но потом через какое-то время в нем просыпается страсть, болезнь, страдание, недуг, и все возвращается вспять».

Митрополит Даниил привел известную народную мудрость, запрещающую зарекаться от бедности и тюрьмы: «В 1930-е годы через лагеря прошло 90% духовенства. Тюрьма может стать местом для переосмысления жизни и встречи с Богом; лечебницой, где люди проходят реабилитацию».

Владыка поддержал сотрудников ведомства, отметив, что их труд бывает неблагодарным. «Вас окружает среда, которая не способствует внутреннему позитиву, — сказал митрополит Даниил. — Похожая ситуация, например, у врачей. Они тоже постоянно сталкиваются с проблемами людскими. Мы не общество здоровых людей, но больных, которые хотят вылечиться. Вирусы заражают и простого дворника, и главврача. Грех так же поражает всех! Поэтому всем время от времени нужно подходить к таинству Покаяния, причащаться Святых Христовых Таин. Зачем исповедь? Мы загрязняем свою душу грехами и должны время от времени от них очищаться. Если не бороться со страстями, они будут укореняться и порабощать нас».

(по материалам Архангельской епархии)