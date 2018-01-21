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Как Северодвинск борется со снегом

Об этом сообщил журналистам заместитель главы Северодвинска по городскому хозяйству Олег Лобачев.

Он рассказал, что 14 марта по поручению главы муниципалитета Игоря Скубенко в администрации города прошёл ряд совещаний с подрядчиками и ответственными лицами.

В результате для уборки улиц от обильного снегопада в ночь с 14 на 15 марта на главные артерии города корабелов было выведено 39 единиц техники. 

- У нас работает три крупных подрядчика. Сил и средств городу хватает, и помощь не требуется. Ночью чистятся главные улицы и проезжие части. А в рабочее время - с 9 утра - управляющие компании должны вывести свои ресурсы для расчистки дворовых территорий, - пояснил Олег Лобачев.

Заместитель главы напомнил, что автомобили, брошенные горожанами на дорожной сети или в узких двориках, мешают подрядчикам и «управляйкам» проводить работы. 

- Я убедительно прошу наших жителей отнестись к проблеме с пониманием и убрать свой личный автотранспорт. Это поможет быстрее и качественнее расчистить дорогие и внутриквартальные проезды, - подвёл итог Олег Лобачев. 

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

16 март 07:22 | : Будни

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