Как Северодвинск борется со снегом

Об этом сообщил журналистам заместитель главы Северодвинска по городскому хозяйству Олег Лобачев.

Он рассказал, что 14 марта по поручению главы муниципалитета Игоря Скубенко в администрации города прошёл ряд совещаний с подрядчиками и ответственными лицами.

В результате для уборки улиц от обильного снегопада в ночь с 14 на 15 марта на главные артерии города корабелов было выведено 39 единиц техники.

- У нас работает три крупных подрядчика. Сил и средств городу хватает, и помощь не требуется. Ночью чистятся главные улицы и проезжие части. А в рабочее время - с 9 утра - управляющие компании должны вывести свои ресурсы для расчистки дворовых территорий, - пояснил Олег Лобачев.

Заместитель главы напомнил, что автомобили, брошенные горожанами на дорожной сети или в узких двориках, мешают подрядчикам и «управляйкам» проводить работы.

- Я убедительно прошу наших жителей отнестись к проблеме с пониманием и убрать свой личный автотранспорт. Это поможет быстрее и качественнее расчистить дорогие и внутриквартальные проезды, - подвёл итог Олег Лобачев.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)