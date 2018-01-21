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Эксперты ОНФ помогут архангельским вузам выстроить систему подготовки цифровых специалистов

Сразу два мероприятия в рамках проекта «Реализуй себя в цифровом мире!», который ведет Центр ОНФ по мониторингу технологической модернизации и научно-технического развития (Центр мониторинга НТР) совместно с «Молодежкой ОНФ», прошли в Архангельске в научной библиотеке Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Первым из них в формате круглого стола стала консультативная встреча по теме: «Организация процесса обучения для развития предпринимательской деятельности в условиях перехода к цифровой экономике». Во встрече участвовали руководство САФУ, представители научной общественности и студенчества. Затем прошел открытый лекторий «Реализуй себя в цифровом мире!», посвященный наиболее актуальным проблемам и вопросам цифрового будущего с участием экспертов Центра мониторинга НТР. Лекторами выступили доцент Сибирского государственного университета науки и технологий им. М.Ф. Решетнева (Красноярск) Елизавета Пистер и эксперт в области цифровых технологий и цифровой трансформации Максим Грохульский (Екатеринбург). Лекторий собрал свыше 200 слушателей, прежде всего студентов, а также преподавателей, научных сотрудников и предпринимателей-практиков.

База для проведения мероприятий в рамках проекта «Реализуй себя в цифровом мире!» была выбрана не случайно: именно САФУ выпускает специалистов в сфере информационных технологий, сетевого администрирования и автоматизированных систем управления.

«Большинство участников консультативной встречи – специалисты-практики, которые непосредственно работают в сфере информационных технологий, – отметил активист ОНФ Максим Янович. – Кроме них, присутствовали и специалисты-теоретики, и наиболее успешные студенты IT-специальностей, в большинстве своем победители профессиональных конкурсов и олимпиад. Особое внимание на этой встрече мы уделили учителям информатики из обычных общеобразовательных школ, которые неравнодушны к этому предмету и ведут факультативы и кружки по робототехнике, автоматизации и информатизации».

Участвовавшая в консультативной встрече директор высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем САФУ Людмила Хаймина подчеркнула, что разговор на ней шел и о сегодняшнем дне, и о перспективе: «Один из учебных курсов, внедрение которого планируется в нашем университете и других вузах региона, нам знаком. Это курс «Интернет-предпринимательство», и у нас уже есть эксперты по этому курсу. Мы предполагаем, что в обозримом будущем этот курс совместно с его создателями будет подготовлен к введению в нашем университете как часть основной учебной программы».

«При активном участии Центра мониторинга НТР сегодня в России все шире внедряется в образовательные программы высших и средних учебных заведений курс интернет-предпринимательства, а многие регионы с успехом реализуют программы создания бизнес-инкубаторов и акселераторов для стартапов. С этой точки зрения представляет большой интерес подход, который реализуется в Архангельской области. Есть все основания полагать, что в настоящее время в регионе возникает экосистема поддержки предпринимательских проектов. Архангельские молодые предприниматели и руководители структур, которые их поддерживают, формируют большой спрос на современный опыт и навыки экспертов в сфере цифровой экономики, и на этот запрос мы отвечаем проведением лектория «Реализуй себя в цифровом мире», – резюмировала руководитель Центра мониторинга НТР Анна Заборенко.

«Мероприятия, которые в университете организовал Общероссийский народный фронт и Центр мониторинга технологической модернизации и научно-технического развития, прошли интересно и результативно. Цифровая трансформация общества, формирование цифровой экономики, повышение требований к цифровой грамотности, высокая скорость появления и внедрения новых технологий, возрастание информационных потоков ставят перед университетом новые задачи: повышение качества и конкурентоспособности образовательного и научного процессов; соответствие современным требованиям, предъявляемым к организациям цифровой экономики, формирование бренда цифрового университета, - отметила ректор Северного (Арктического) федерального университета Елена Кудряшова. - Мы разрабатываем магистерские программы по цифровым инновациям. В ближайшее время в Высшей школе экономики, управления и права САФУ запускается курс ДПО, посвящённый вопросам цифровизации, новым технологиям, криптовалют и системы блокчейна. Университет заинтересован в сотрудничестве в рамках проекта «Реализуй себя в цифровом мире!»

 

15 март 13:42 | : Будни

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