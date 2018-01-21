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Владимир Поспелов спешит на собаках из Архангельска в Мезень, чтобы проголосовать за президента

Экспедиция "Северный ветер" на собачьих упряжках стартовала в четверг из деревни Малые Корелы под Архангельском. Четыре человека и 17 сибирских хаски за 12-14 дней пройдут примерно 550 км по северу Архангельской области и западной части Ненецкого автономного округа. Об этом рассказывает вездесущий ТАСС.

«Из Малых Корел мы пройдем по Беломорско-Кулойскому плато через тайгу примерно 300 км до города Мезени, затем до полярного круга в Ненецкий автономный округ и вернемся в Мезень. Это делается для того, чтобы проработать маршрут будущей большой российской гонки, которая будет проходить по территории Архангельской области, Ненецкого, Ямало- Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и заканчиваться в Салехарде», - делится своими планами организатор гонки, большой любитель ездовых собак Владимир Поспелов.

Впрочем, есть у этого мероприятия не только спортивная, но и политическая мотивация – успеть проголосовать в Мезени за президента.

По планам, экспедиция должна в день проходить до 50 км. Наблюдатели уже делают ставки на «успеют – не успеют», ссылаясь на обильные мартовские снегопады

15 март 11:32 | : Будни

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