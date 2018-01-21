Митрополит Даниил призвал готовиться к подвигу

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 14 марта совершил литургию Преждеосвященных Даров в домовом Никольском храме в управлении группы компаний «Автодороги».

В проповеди владыка рассказал о житии преподобного Агапия Ватопедского. Этот святой XIII столетия был послушником старца-безмолвника. Однажды его захватили в плен высадившиеся на берег Афона турки. Святого переправили в Магнезию, где он работал в оковах 12 лет. Но он не терял надежды на освобождение и горячо молился Матери Божией. Однажды Небесная Заступница явила терпеливому страдальцу Свою милость — во сне Она повелела ему без страха идти к своему старцу. Оказалось, что он и наяву был освобожден от оков. Преподобный Агапий беспрепятственно ушел от хозяина и возвратился на Святой Афон. Но его требовательный наставник, испытывая смирение послушника, удостоившегося столь чудесного освобождения, и желая еще более укрепить в нем веру во всемогущий Промысл Божий, заставил его вернуться и служить турку до тех пор, пока Бог Сам не вразумит хозяина отпустить пленника. Безропотно возвратился святой Агапий в неволю. Пораженный таким смирением христианина и его великой верой, хозяин не только с радостью отпустил преподобного Агапия, но и сам с двумя сыновьями ушел с ним на Святую Гору, крестился, принял иночество и подвизался до самой своей кончины.

Также архипастырь рассказал о житии преподобного Агафона Египетского. Этот святой преставился около 435 года. Три дня перед кончиной он сидел молча и сосредоточенно, словно всматриваясь во что-то. На недоуменный вопрос иноков он ответил, что видит себя на Суде перед Христом. «Неужели и ты, отче, боишься суда?» — спросили его. «Я по силе моей исполнял законы Господни, но как человек могу ли быть уверен, что угодно Богу мое дело?» — «Разве ты не надеешься на добрые твои дела, которые ты сотворил, угождая Богу?» — спросили иноки. — «Не надеюсь до тех пор, пока не увижу Бога. Одно дело суд человеческий, а другое дело суд Божий». Сказав это, святой отошел ко Господу.

«Также святой Агафон учил, что молитва — очень трудная добродетель, — сказал митрополит Даниил. — Молитвенный труд всегда сопряжен с подвигом, с самоотдачей, самоотвержением до последнего издыхания. Это ответ на вопрос, почему сегодня мало людей ходит в храмы. Часто кажется, что священникам, бабушкам и епископам легко. Но это не так! Трудности на пути поджидают всех нас. Диавол пытается лишить человека молитвы церковной — всегда имеется куча причин не пойти в церковь, остаться дома! В храме благодать Божия как река течет, и каждый берет столько благодати, сколько способно вместить его сердце. Будем же заставлять, понуждать себя к молитвенному подвигу! Если человек не привыкнет молиться дома, то не сможет от всей души молиться в храме».

(по материалам Архангельской епархии)