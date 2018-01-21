Куда уходят чиновники? Бывший вице-мэр Архангельска неожиданно всплыл в Челябе

Следы Олега Головина отыскали в Челябинске молодые и глазастые журналисты из интернет-агрегатора 29.ru.

По их данным, бывший архангельский чиновник уютно устроился в кресле гендиректора ПАО «Челябэнергосбыт». Впрочем, в самом городе он еще не появлялся… есть предположение, что он и дальше намеревается рулить предприятием из Москвы.

О Головине известно, что он закончил АЛТИ и институт управления. Работал в Онежском леспромхозе, на Онежском гидролизном заводе, в производственно-лесозаготовительном объединении «Онегалес», руководил муниципальным предприятием «Онежский ККП». С 2005 года перешел в мэрию Архангельска, с 2009 по 2011 годы был заместителем мэра города по городскому хозяйству.

Ушел по собственному желанию. О причинах увольнения ходят разные версии…