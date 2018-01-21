С молитвой и за трапезу. В Суре открылось православное кафе

Православное кафе открылось в Суре (Пинежский район Архангельской области). На встрече участники поговорили о вхождении в Церковь.

Гость встречи, настоятель архангельского храма во имя блаженной Ксении Петербургской священник Александр Дятлов отметил, что это бесконечный процесс внешнего и внутреннего изменения человека, преображения через покаяние. Участники дискуссии пришли к выводу, что основное препятствие — очерствелость души и привыкание к внешним формам и обрядам, внутреннее омертвение и фарисейство.

«Кафе — возможность узнать о духовном опыте друг друга. Ведь православная вера похожа на драгоценный камень, каждая грань которого отливает неповторимым оттенком. Надеемся, что встречи укрепят веру в людях, которые живут на родине великого праведника Иоанна Кронштадтского», — отметил организатор встречи священник Алексий Кривицкий.

(по материалам Архангельской епархии)