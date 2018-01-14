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От "Пингвина" до "Пингвина". Низкопольные автобусы выдвигаются на улицы Архангельска

Низкопольные автобусы, недавно презентованные в Архангельске, выйдут на 76-й городской маршрут: Магазин Пингвин - ул. Тимме - ул. Урицкого - набережная Сев. Двины - просп. Троицкий - ул. Гагарина - пр. Дзержинского - Воскресенская ул. - Магазин Пингвин.

Как сообщает сайт «Городские маршруты», первый рейс на этом направлении в 06.26, последний – в 20.54.

-  Первые четыре автобуса решено направить на маршрут № 76 в ближайшую среду. Остальные выйдут в рейсы в пятницу, когда на них будут оформлены все необходимые документы, — цитирует директора ООО «Архтрансавто» Николая Карягина издание «Регион29». — Что касается световых информационных табло в салонах, то сейчас они запрограммированы частично. В течение 10 дней на них появятся сведения об остановках. Чтобы провести эту работу, необходимо в ночное время — после смены — совершить проезд по маршруту, через систему ГЛОНАСС «привязать» точки остановочных пунктов, а затем в студии записать звуковые объявления.

Администрация областной столицы обещает, что на новых автобусах будут работать самые-самые опытные водители. И без раций.

(на фото: готовченко)

12 март 16:25 | : Будни

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