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Архангельск не вошел в список самых безопасных для жизни городов России

Тройку самых безопасных городов РФ возглавили: Екатеринбург (1), Москва (2) и Казань (3).

Далее следуют: Новосибирск (4), Санкт-Петербург (5), Краснодар (6), Иркутск (7), Волгоград (8), Красноярск (9), Самара (10), Нижний Новгород (11), Уфа (12), Саратов (13), Брянск (14), Оренбург (15), Тольятти (16), Сочи (17), Челябинск (18), Омск (19), Ростов-на-Дону (20), Владивосток (21), Пермь (22), Новокузнецк (23), Иваново (24), Тверь (25), Барнаул (26), Ижевск (27), Киров (28), Тюмень (29).

Рейтинг формировался на основании оценки жителей 29 городов РФ по десятибалльной шкале. Респондентам был задан вопрос: «Насколько безопасно Вы чувствуете себя в городе?».

Опрос проводился агентством ZOOM MARKET по случайной выборке по методу личных интервью. Общая выборка составила 2900 респондентов в возрасте от 19 до 54 лет.

12 март 11:27 | : Будни

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