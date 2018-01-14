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Активисты ОНФ проверили соблюдение требований безопасности в школах Архангельска

В рамках реализации проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества» региональная рабочая группа ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» в Архангельской области подвела промежуточные итоги мониторинга общеобразовательных школ областного центра. Общественники проверили обеспеченность учреждений учебным оборудованием, инвентарем и соблюдение требований безопасности.

Активисты ОНФ осмотрели школы №10, №20, №26, №35 и №70 в Архангельске. В школе №20 были выявлены неровности и выбоины на крыльце центрального входа, которые могут привести к травме школьников. Есть ограждение школьной территории, но ворота открыты. В ходе осмотра спортивной площадки выявлено отсутствие на ней освещения в темное время суток.

На территории школы №26 недостаточно оборудована спортивная площадка, отсутствует освещение. Здание начальной школы не огорожено надлежащим образом. Помещения школы №35 нуждаются в ремонте лестниц, а с учетом появления грибка на стенах руководству школы необходимо решить вопрос о дополнительных отопительных устройствах на лестничных блоках. При оценке состояния помещений и территории школы №70 на острове Кего эксперты ОНФ пришли к выводу о некачественной уборке пришкольной территории. Подъездные пути и эвакуационные выходы не очищаются от снега, территория не огорожена, въезд на нее не контролируется, нет уличного освещения. В школе необходимо провести ремонт спортивного зала и заменить заколоченные фанерой оконные блоки.

«В целом общеобразовательные учреждения укомплектованы мебелью и оборудованием. Руководители учреждений осуществляют текущий ремонт, во всех учреждениях действует система контроля доступа в здание школы. Школы оборудованы кнопками тревожной сигнализации, – прокомментировал итоги мониторинга руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Игорь Симоненко. – Но недоработки еще остаются. Одно из основных – неудовлетворительное состояние почти во всех школах туалетных комнат. Они не обеспечены туалетной бумагой, дозаторами с жидким мылом и одноразовыми полотенцами или сушилками для рук. В некоторых школах в середине учебного года идет ремонт туалетов, что создает школьникам определенные неудобства. Ряд недостатков нужно устранить в кратчайшие сроки, а при необходимости несения капитальных затрат – до начала следующего учебного года».

Региональное отделение ОНФ проинформировало департамент образования администрации города обо всех выявленных нарушениях.

 

12 март 10:36 | : Будни

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