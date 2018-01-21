Семья как прививка от эгоизма

Праздник «Спасем семью — спасем Россию» прошел в Северодвинском медицинском колледже. В мероприятии участвовал секретарь миссионерского отдела епархии священник Кирилл Кочнев.

Он отметил, что основа семьи — жертвенная любовь. «Об этом говорил Иисус Христос в последней беседе с учениками: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Ин. 15:13). Семья учит отрекаться от эгоизма. И когда супруги живут друг для друга, то между ними царит мир, согласие и любовь», — сказал отец Кирилл.

Также миссионер подчеркнул, что в гармоничном доме супруги находятся на своем месте: муж — глава, а жена — за мужем. Иначе наступает разлад. «Необходимо признавать ошибки, прощать, слышать друг друга и, как говорил апостол Павел, "носить бремена друг друга" (Гал 6:2)», — заключил священник.

На празднике студенты прочли стихи и рассказывали о своих родителях. Желающие получили в дар книги Алексея Ильича Осипова «Любовь, брак, семья».

(по материалам Архангельской епархии)