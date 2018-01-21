"Вы умеете делать мир светлым и радостным". Поздравление с 8 марта от Романа ЗАРИПОВА

Милые дамы!

Уважаемые архангелогородки и жительницы Маймаксанского округа!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Для многих из нас настоящая весна начинается не по календарю, а именно в этот день. Ваш праздник – время пробуждения природы, радости и надежд! Подобно первым лучам весеннего солнца, именно вы – женщины – согреваете и озаряете всё вокруг.

Женщина по традиции считается хранительницей семейного очага, дарит драгоценный уют и домашнее тепло. Женщинам открыты вершины карьеры, вы добиваетесь успеха в самых разных сферах. Но самое главное – вы умеете делать мир светлым и радостным, дарите нам свою доброту и любовь!

В этот весенний праздник женственности, красоты и любви я желаю вам добра, мира, нежности и побольше душевного тепла. Пусть каждый весенний день вместе с первым лучом солнца приносит радость и спокойствие!

Роман Зарипов,

депутат Архангельской городской Думы