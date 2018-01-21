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"Пусть женщины сегодня улыбаются". Поздравление от главы администрации Северодвинска

В северодвинском драматическом театре состоялся торжественный вечер, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта.

Глава города Игорь Скубенко поздравил прекрасную половину города с праздником весны.

- В Северодвинске живут и трудятся удивительные, самые очаровательные и талантливые женщины. Образование, культура, медицина, предпринимательство и управление - нет таких сфер, в которых вы не достигли бы выдающихся успехов, не открыли бы новые горизонты. Во многом вы пример для нас, мужчин - наполняете нашу жизнь смыслом, вносите в нее красоту и гармонию. Желаю Вам здоровья и нежности, мира и согласия. Пусть сбудутся все мечты и грезы. Будьте счастливы и любимы! - сказал в своём поздравлении Игорь Скубенко.

Глава города вручил почётные грамоты и благодарственные письма администрации Северодвинска. За высокий профессионализм и трудовые заслуги ими были удостоены: преподаватель филиала государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Архангельский медицинский колледж» Надежда Коба; старший табельщик цеха № 7 «Звёздочки» Елена Тарбаева; исполнительный директор архангельской благотворительной организации «Триединство» Нина Костюкова-Бюхлер.

С праздником весны, любви и красоты женщин поздравил председатель Совета депутатов Северодвинска Михаил Старожилов. Из рук спикера почётные грамоты и благодарственные письма горсовета получили инструктор по организационно-массовой работе «Арктики» Марина Малкова, учитель русского языка и литературы школы № 2 Жанна Мурина и председатель профсоюзной организации ветеранов первичной профсоюзной организации Севмаша Людмила Олейничук.

После торжественной части гостям вечера показали концертную программу с участием хореографической студии «Золотица» и театра эстрадной песни «Леда» Детско-юношеского центра. С премьерами музыкальных и хореографических композиций также выступили коллективы «Фантазия» и вокальное трио «Маргаритки» студии «Соловушка» (ДЦК) и театр степ-танца «Импровиз» (Дом Корабела).  

08 март 09:23 | : Будни

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