"Без вас невозможны перемены". Игорь Годзиш поздравляет женщин с 8 марта

С первым весенним праздником, который многие годы отмечается в нашей стране 8-го марта, прекрасную половину города поздравляет глава Архангельска Игорь Годзиш.

- Милые женщины! Этот прекрасный весенний праздник традиционно отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества. Вы - украшение, гордость и надежда Архангельска! Без вашего участия были бы невозможны добрые перемены в жизни города, его развитие, обновление и сохранение традиций.

Ваше самоотверженное служение семье, забота о детях и близких являются основой общественной стабильности, непременным условием социального благополучия. Вы активно участвуете в самых разных сферах жизни, ради вас и вместе с вами мы воплощаем в жизнь серьезные проекты, благоустраиваем наш любимый город. Ваша мудрость и неисчерпаемая вера в добро, поддержка и любовь помогают нам добиваться намеченных целей и наполняют смыслом нашу жизнь. Спасибо вам за душевную щедрость и безграничное терпение!

Желаю доброго здоровья, благополучия и радости, успехов вам и вашим близким! Будьте любимы и счастливы! – говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша.