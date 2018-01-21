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Россияне остаются верны водке... но почти треть в глухой завязке

По данным федерального социологического опроса, проведённого независимым агентством ZOOM MARKET в феврале 2018 года, 64% россиян предпочитают с утра пить кофе, а 36% чай.

Из безалкогольных напитков жители России выбирают: кипячёную и бутилированную воду (38%), морсы и соки (27%), квас (14%), сладкую газированную воду (10%), минеральную воду (8%), компоты и кисели (3%). 


Из молочных напитков: молоко (57%), кефир (23%), питьевой йогурт (12%), простокваша (5%), ряженка (2%) и молочный смузи (1%).

Из алкогольных напитков россияне предпочитают: водку (26%), пиво (22%), коньяк (17%), вино (14%), ликеры (7%), виски (6%), шампанское (4%), текилу (2%), ром (1%) и самогон (1%).

Андрей Штыров коммерческий директор независимого агентства ZOOM MARKET, прокомментировал, что за последние пять лет вкусы у россиян изменились. Вместо чая по утрам жители России стали пить кофе, что подтверждает сильное влияние рекламы и средств массовой информации на культуру и предпочтения жителей страны.

Эксперт отметил, что при проведении опроса 31% респондентов, попавших в выборку, указали, что совсем не употребляют алкоголь, поэтому любимых алкогольных напитков у них нет.


Источник: http://www.mazm.ru/article/a-2075.html


07 март 10:22 | : Будни

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