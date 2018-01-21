Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Православные миссионеры осваивают стойбища оленеводов

Православные миссионеры побывали в стойбище оленеводов на Пинежье. Благочинный округа архимандрит Иосиф (Волков) и священник Алексий Савушкин пообщались с местными жителями, среди которых недавно принявшие таинство Крещения.

Вместе с духовенством путешествовал и московский режиссер Олег Клиентов. Он рассказал, что старые ненцы охотно отвечают на вопросы, но не начинают разговор первыми. «Это свидетельство не только скромности, но мудрости. В их словах и движениях спокойствие и размеренность. Оленеводы — дети природы. Им присуща открытость, и у них многому можно научиться. Например, выдержке, мужеству, благодарности за то малое, что посылает Господь, доброте и всегда хорошему расположению духа», — отметил столичный гость.

Также путешественники побывали у руин Красногорского монастыря, основанного в начале XVII века преподобным Макарием Красногорским, а в середине ХХ разоренного и закрытого, и помолились на могиле преподобного Никона, последнего старца Оптинского монастыря.

Кроме того, в поселке Пинега отец Иосиф совершил Литургию в храме в честь Живоначальной Троицы. «В эту часть благочиния непросто добраться. Особенно тяжела летняя дорога, поэтому в Пинегу я традиционно приезжаю зимой, чтобы помолиться с прихожанами местного храма и его настоятелем отцом Алексием Савушкиным», — отметил благочинный.

(по материалам Архангельской епархии)

07 март 09:13 | : Будни / Верую

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (64)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20