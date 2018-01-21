Православные миссионеры осваивают стойбища оленеводов

Православные миссионеры побывали в стойбище оленеводов на Пинежье. Благочинный округа архимандрит Иосиф (Волков) и священник Алексий Савушкин пообщались с местными жителями, среди которых недавно принявшие таинство Крещения.

Вместе с духовенством путешествовал и московский режиссер Олег Клиентов. Он рассказал, что старые ненцы охотно отвечают на вопросы, но не начинают разговор первыми. «Это свидетельство не только скромности, но мудрости. В их словах и движениях спокойствие и размеренность. Оленеводы — дети природы. Им присуща открытость, и у них многому можно научиться. Например, выдержке, мужеству, благодарности за то малое, что посылает Господь, доброте и всегда хорошему расположению духа», — отметил столичный гость.

Также путешественники побывали у руин Красногорского монастыря, основанного в начале XVII века преподобным Макарием Красногорским, а в середине ХХ разоренного и закрытого, и помолились на могиле преподобного Никона, последнего старца Оптинского монастыря.

Кроме того, в поселке Пинега отец Иосиф совершил Литургию в храме в честь Живоначальной Троицы. «В эту часть благочиния непросто добраться. Особенно тяжела летняя дорога, поэтому в Пинегу я традиционно приезжаю зимой, чтобы помолиться с прихожанами местного храма и его настоятелем отцом Алексием Савушкиным», — отметил благочинный.

(по материалам Архангельской епархии)