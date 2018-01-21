Российским городам придется «поумнеть»

Минстрой России выступил с предложением включить проект «Умный город» в госпрограмму «Цифровая экономика». Об этом сообщил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень во время первой стратегической сессии по проекту. Сессия прошла в расширенном составе - помимо участников рабочей группы были приглашены эксперты, представители заинтересованных органов власти, коллеги из регионов.

«Минстрой уже направил соответствующую заявку на включение темы «Умного города» в госпрограмму, а также мы сейчас работаем над включением этого направления в паспорт приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», - отметил министр.

По словам Михаила Меня, проект «Умный город» подразумевает применение существующих наработок в части формирования комфортной городской среды, ЖКХ, градостроительства, безопасности, управления транспортными и пешеходными потоками, в том числе с применением современных IT-решений.

«Наша задача – отобрать наилучшие муниципальные практики и создать из них общую базу данных. Нужно сформировать единое понимание принципов формирования «умного города», общую терминологию, а также определение подходов к измерению «интеллектов» городов», - заявил глава ведомства.

Принципы создания «умного города» включают в себя ориентацию в городском пространстве, «умное» ЖКХ, качество управления городскими ресурсами, комфортную и безопасную среду и экономику сервиса, уточнил замглавы Минстроя России, руководитель рабочей группы «Умный город» Андрей Чибис. В рамках заявки Минстрой планирует завершить подготовку банка типовых решений для «умного города» и справочника эффективных технологий в ЖКХ.

Автоматизированный контроль потребления и считывания показаний в ЖКХ позволит ввести дифференцированные тарифы наподобие тех, что предоставляют сотовые операторы, заявил Андрей Чибис.

"Перед нами стоит задача автоматизации всей этой системы, чтоб рационально загружать мощности, включая те, что уже построены, не строя новую инфраструктуру, которую дороже будет содержать. Это же позволит нам с вами ввести и дисконтные программы для потребителей, имею в виду как в сотовой связи", — рассказал он на заседании в министерстве.

В качестве примеров замглавы ведомства предложил тарифы "эконом", "оптимум" и "безлимит".

К индикаторам "Умных городов" относятся качество и доступность коммунальных ресурсов, инновационная инфраструктура, безопасная и комфортная среда.