Солнце на спицах, синева над головой. Северодвинск пересаживается на велосипеды

Игорь Скубенко обсудил с активистами велодвижения развитие городской инфраструктуры.

Мария Орлова и Александр Свечников участвовали в международном велофоруме, откуда привезли полезные идеи и информацию.

- Северодвинск - самый северный в России город, где ежегодно проходят велопарады, а в 2017 году он стал пятым по численности участников, - рассказала организатор этого события Мария Орлова.

В этом году инициативная группа планирует провести велопарад не в конце мая, как обычно, а приурочить его к празднованию Дня России.

- Мы приглашаем Вас присоединиться к этой акции, а также стать участником ещё одного события - «На работу на велосипеде», - обратилась к главе города Мария Орлова.

Игорь Скубенко с удовольствием принял оба приглашения.

Затем участники встречи перешли к обсуждению проблем, мешающих популяризации велосипеда, как основного средства передвижения.

Перед встречей с главой города Мария и Александр провели опрос среди активистов северодвинского велодвижения.

- Практически все отметили, что этой зимой улицы убирают гораздо лучше и поэтому на них стало больше велосипедистов, - сказала Мария Орлова.

Она добавила, что среди проблем, большинство отмечают отсутствие безопасного тротуара на Ягринском шоссе и мосту.

- В остальных районах города можно без проблем передвигаться на велосипедах. Однако все отмечают дефицит велопарковок около предприятий и учреждений. Нет такой парковки и рядом с администрацией, - отметила Мария Орлова.

- Действительно, велопарковки нужны по всему городу. Знаю, что они активно строятся около школ, учреждений дополнительного образования. Можно внести дополнения в порядок благоустройства, сделав их обязательными рядом со всеми значимыми объектами, - сказал глава города.

И в качестве первого шага он дал поручение руководителю профильного подразделения организовать велопарковку рядом со зданием городской администрации.

- Начинать надо с себя, - подчеркнул Игорь Скубенко.