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Александр Фролов: «Дворовый хоккей - это праздник спорта для всех»

3 марта во дворе дома №20 на улице Абрамова в округе Майская Горка состоялся турнир по русскому дворовому хоккею, возрожденный благодаря депутату гордумы Александру Фролову и фонду «Аквилон Инвест».

Турнир впервые прошел 10 лет назад. К сожалению, в два года соревнования не проводились, а хоккейная площадка пустовала – лед на ней не заливали. Ситуацию решили изменить депутат Александр Фролов и благотворительный фонд «Аквилон Инвест». Помимо заливки коробки было модернизировано и освещение катка. В итоге на льду пять школьных, одна детская и две взрослых команды показали класс игры и настоящий спортивный характер.

- Хоккейная коробка в этом дворе не использовалась несколько лет. Мы решили эту ситуацию исправить, - рассказал депутат Архангельской городской думы Александр Фролов. - Залили ледовое поле и организовали состязания в первую очередь для тех, кто живёт по соседству. А в результате получился турнир команд из двух округов - Ломоносовского и Майской Горки. И то, с каким воодушевлением прошёл этот праздник, подтверждает, что здоровый образ жизни и спорт у современных школьников более чем востребованы.

Главная борьба развернулась между пятью школьными командами. Уровень подготовки у ребят разный, а воля к победе у всех на высоте. Игра шла по олимпийской системе - на выбывание, и мальчишки выкладывались на все сто, тем более что времени на раскачку не было: один 15-минутный период. Оторваться от зрелища было просто нереально! Атаки, финты, точные пасы - архангельские дворовые команды - достойные наследники не только «Водника», но и вернувшейся легенды - «Красной машины» - олимпийской сборной России.

Состязания прошли при поддержке благотворительного фонда «Аквилон-Инвест».

- Сегодня - день настоящего русского хоккея, яркого и бескомпромиссного. Но всё же я призываю вас соблюдать правила и избежать травм. Удачи! Покажите классную игру! - сказал, напутствуя команды перед началом матча, директор фонда Сергей Чанчиков.

И ребята показали. Интрига сохранялась до последней минуты. Разгромив команду школы №9 со счётом 13:0 в фавориты вырывается хоккейная дружина школы №25. Парни играли как настоящие профессионалы, но на пути к первому месту у них оказалась команда школы №36. А этой команде в свою очередь не удалось совладать с метеорами из школы № 35, одержавшими уверенную победу в финальном матче со счётом 5:2.

- Финал мы выиграли! Было очень сложно, но мы смогли это сделать, хотя игра с командой 36-й школы была очень сложная, - рассказал капитан команды школы № 35 Артем Аншуков.

- Я очень громко за всех болел, за всю 35-ю школу. Мне понравилось это мероприятие. Хотелось бы, чтобы турниров этих было побольше, - говорит Никита Шанин.

- Мы болеем за все команды! - поделилась жительница соседнего дома №9 на улице Галушина, Тамара Григорьевна. - Мои внуки-то в другой школе учатся, но всё равно пришли посмотреть.

Посмотреть и поболеть! Тем более что самые активные болельщики получили призы от организаторов – бесплатные билеты в кинотеатр «Русь». Ну, а все зрители - горячий чай и пирожки, которые пришлись очень к месту в этот морозный день.

После окончания основного турнира, чемпионы - команда школы №35 провели дружеский матч с детской командой «Звезда» под командованием отважной Анечки Протасовой. А взрослые игроки из команд «Буревестник» и «Легион» показали настоящий любительский спорт.

- Глядя на такие соревнования, хочется в них принимать участие и самому, - поделился с нами депутат Александр Фролов. - И я вижу, что многие разделяют моё мнение. Так что мы обязательно продолжим организовывать такие турниры во дворах Архангельска! Сейчас смотрим те заброшенные коробки, которые есть по городу и планируем на следующий год сделать городскую программу, чтобы опыт, который у нас достаточно удачно здесь был применен, мы распространили на остальные дворы.

Ну, а главным сюрпризом для победителей стало участие в церемонии награждения капитана «Водника» Евгения Дергаева и полузащитника Алексея Гладышева.

- У нас не было такой коробки, но мы всё равно играли в хоккей во дворе, - рассказал трехкратный чемпион мира Евгений Дергаев. - И я уверен, что именно такой спорт - доступный для каждого - даст нам новых чемпионов.

           

05 март 12:38 | : Будни

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