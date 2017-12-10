Митрополит Даниил: Как сопротивляться греху

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 2 марта совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья.

В проповеди владыка рассказал о житии святителя Льва I Великого, папы Римского. Он жил в V столетии, до разделения Церквей, получил прекрасное и разностороннее образование, которое открывало перед ним блестящую светскую карьеру. Святителя избрали Папой в трудное для Церкви время, когда еретики осаждали твердыню Православия своими соблазнительными лжеучениями. Святитель Лев боролся против ереси Евтихия и Диоскора, учивших об одном естестве в Господе Иисусе Христе, и ереси Нестория. Святой деятельно способствовал созыву IV Вселенского Халкидонского Собора для осуждения ереси монофизитов.

Митрополит Даниил рассказал и о другом вкладе святого Льва в развитие христианской цивилизации — святитель защитил свое отечество от натиска варваров. В 452 году он силою своего слова удержал от разорения Италии грозного предводителя гуннов Аттилу, а в 455 году, когда предводитель вандалов Гензерих вторгся в Рим, он сумел убедить его не предавать город разрушению, не жечь зданий и не проливать крови.

«Сила святителя Льва оказалась в его слове, — сказал митрополит Даниил. — Жестокого завоевателя половины мира кроткий святой призвал совершить нечто более великое, чем все его завоевания. Он предложил ему умилосердиться над городом и людьми, сказав, что милосердие свойство Бога, и тот, кто милосерден, уподобляется Творцу. Это тронуло сердце жестоковыйного и зверонравного Аттилы. Когда Лев Великий сообщил городу, что завоеватели уходят, ему не поверили. Тот, кто должен был насладиться разорением Рима, вдруг развернул войско! Вот, как одно кроткое доброе слово способно менять даже злых людей в сторону добра!»

Владыка призвал слушателей проповеди быть внимательными в духовной жизни: «Святой Ефрем Сирин писал, что некоторые люди, уклоняясь от одного зла, не замечают в себе другого. К примеру, человек не собирает себе богатства, но он чревоугодник и на это не обращает внимания, а внутри даже чувствует некую радость, что он такой. А другой не блудит, но он сребролюбец. А третий — ябеда, он постоянно сутяжничает, но зато хорошо постится, целый день ничего не ест. Вот и ходит самодовольный. Давайте посмотрим на то, чего нам не хватает! Нужно учиться оправдывать людей. Когда видим, что кто-то грешит, нужно молиться за него, ведь у него не хватило благодати. Нужно молиться за такого человека. Когда оправдаем человека, появится радость в сердце. Лев Великий старался людей оправдывать, был добрым и мягким человеком, только против ересей был адамант. Так и мы должны быть адамантами сопротивления греху, а с людьми будем мягкими и добрыми, чтобы они в наших глазах не увидели гордости! Тогда пост пройдет с особенным благоугождением Господу!»

(по материалам Архангельской епархии)