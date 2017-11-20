Храм в архангельской Маймаксе просит о помощи

Община храма святой блаженной Ксении Петербургской в архангельской Маймаксе призывает горожан поучаствовать в строительстве котельной.

«Хотим поделиться с вами радостной новостью, — сообщается на странице храма ВКонтакте. — Сегодня, в первый день весны, нам привезли радиаторы для будущей отопительной системы. Мы безмерно рады и благодарим всех, кто молитвенно с нами, и всех, кто помогает нам в этом добром деле. Напомним, в нашем храме идет сбор пожертвований на строительство котельной, и каждый может принять участие и внести свою лепту в общее дело. Ведь только когда мы все вместе и когда у нас единая цель, с Божией помощью, мы можем преодолеть все трудности и невзгоды. Спаси всех Господи!»

Напомним, что настоятель храма священник Александр Дятлов с помощниками начали строить котельную минувшей осенью. Для сбора пожертвований в храме установлен специальный ящик.

«Только вера дает нам силы идти вперед, — сообщается на храмовой странице ВКонтакте. — И пусть каждый, кто участвует в строительстве котельной, ни на минуту не сомневается в его завершении, а кто наблюдает за процессом со стороны, — молитвенно поддерживает, а кто может помочь, пусть помогает».

(по материалам Архангельской епархии)